Артилерія РФ активно застосовує на фронті комплекси управління вогнем "Планшет-А" (фото)

Система інтегрована з бронемашинами "Атлет" і здатна координувати вогонь усього артилерійського батальйону. Експерти стверджують, що виконання повного циклу управління займає від 30 до 50 секунд.

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В умовах високоінтенсивних бойових дій в Україні артилерійські системи стали ключовим елементом сучасної війни. Російськими окупаційними військами в бою дедалі частіше використовується нова система управління і контролю "Планшет-А", яка розміщена в компактній бронемашині "Атлет". Про це повідомили оглядачі видання Defensa.

Система "Планшет-А", розроблена НДІ "Сигнал", який входить до "Ростех", дає змогу російським артилерійським підрозділам швидше реагувати на зміни на полі бою. Вона автоматизує процеси управління вогнем, забезпечуючи виконання повного циклу управління артилерійською батареєю за 30 секунд. Якщо потрібна координація вогню всього батальйону, процес займає ще 20 секунд.

Устаткування системи встановлено в задній частині автомобіля і працює на двох робочих станціях, де розміщуються два військовослужбовці. Оператори використовують захищене радіообладнання з радіусом зв'язку до 7 км, що має запобігати радіоперешкодам і забезпечувати безпеку даних. При цьому портативне обладнання може використовуватися операторами поза машиною, що додає гнучкості у виконанні завдань.

"Планшет-А" призначений для управління практично всіма артилерійськими системами, використовуваними в російських військах, і має широку функціональність. Пристрій інтегрований з розвідувальними засобами: лазерними далекомірами, приладами нічного бачення, метеорологічними комплексами та балістичними станціями.

Пристрій вміє працювати з електронними картами, підтримувати актуальні картографічні дані та аерофотознімки, що значно підвищує точність виконання вогневих завдань.

Також система здатна отримувати розвіддані від дронів, що особливо важливо в сучасних умовах, хоча ця функція допрацьовується.

Макет солдата із системою "Планшет-А"

Броньовик "Атлет"

Бронеавтомобіль "Атлет", який слугує платформою для системи, розроблено з урахуванням мобільності та виживання на полі бою. Це командно-штабна машина з інтегрованим обладнанням управління, що має такі характеристики:

екіпаж — 4 оператори;

габарити — довжина 5,7 м, ширина і висота 2,55 м;

двигун — потужністю 240 к.с.;

швидкість — до 120 км/год;

дальність ходу — 1000 км без дозаправлення;

маса — 9 тонн;

вантажопідйомність — до 1600 кг.

Бронемашина "Атлет" — платформа для системи "Планшет-А"

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