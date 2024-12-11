Артиллерия РФ активно применяет на фронте комплексы управления огнем "Планшет-А" (фото)

Система интегрирована с бронемашинами "Атлет" и способна координировать огонь всего артиллерийского батальона. Эксперты утверждают, что выполнение полного цикла управления занимает от 30 до 50 секунд.

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В условиях высокоинтенсивных боевых действий в Украине артиллерийские системы стали ключевым элементом современной войны. Российскими оккупационными войсками в бою все чаще используется новая система управления и контроля "Планшет-А", которая размещена в компактной бронемашине "Атлет". Об этом сообщили обозреватели издания Defensa.

Система "Планшет-А", разработанная НИИ "Сигнал", который входит в "Ростех", позволяет российским артиллерийским подразделениям быстрее реагировать на изменения на поле боя. Она автоматизирует процессы управления огнем, обеспечивая выполнение полного цикла управления артиллерийской батареей за 30 секунд. Если требуется координация огня всего батальона, процесс занимает еще 20 секунд.

Оборудование системы установлено в задней части автомобиля и работает на двух рабочих станциях, где размещаются два военнослужащих. Операторы используют защищенное радиооборудование с радиусом связи до 7 км, что должно предотвращать радиопомехи и обеспечивать безопасность данных. При этом портативное оборудование может использоваться операторами вне машины, что добавляет гибкости в выполнении задач.

"Планшет-А" предназначен для управления практически всеми артиллерийскими системами, используемыми в российских войсках, и имеет широкую функциональность. Устройство интегрировано с разведывательными средствами: лазерными дальномерами, приборами ночного видения, метеорологическими комплексами и баллистическими станциями.

Устройство умеет работать с электронными картами, поддерживать актуальные картографические данные и аэрофотоснимки, что значительно повышает точность выполнения огневых задач.

Также система способна получать разведданные от дронов, что особенно важно в современных условиях, хотя эта функция дорабатывается.

Макет солдата с системой "Планшет-А"

Броневик "Атлет"

Бронеавтомобиль "Атлет", который служит платформой для системы, разработан с учетом мобильности и выживаемости на поле боя. Это командно-штабная машина с интегрированным оборудованием управления, имеющая следующие характеристики:

экипаж — 4 оператора;

габариты — длина 5,7 м, ширина и высота 2,55 м;

двигатель — мощностью 240 л.с.;

скорость — до 120 км/ч;

дальность хода — 1000 км без дозаправки;

масса — 9 тонн;

грузоподъемность — до 1600 кг.

Бронемашина "Атлет" - платформа для системы "Планшет-А"

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