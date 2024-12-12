За прикладом Чехословаччини 1938 року: прем'єр Словаччини попередив, яким може бути договір щодо України

За словами прем'єр-міністра Словаччини, він побоюється, що Захід вирішить пожертвувати Україною. Роберт Фіцо нагадав про договір у Мюнхені 1938 року.

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Словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що Захід може втомитися від війни в Україні й погодитися на її поділ. Про це він заявив в інтерв'ю бразильській газеті Folha de S.Paulo.

За його словами, він побоюється моменту, коли Захід скаже: "Не вийшло, то пожертвуймо Україною. Згадайте договір у Мюнхені 1938 року, коли Чехословаччину було принесено в жертву. Я цього дуже сильно боюся".

Він визнав, що війна в Україні була порушенням міжнародного права з боку Росії, але додав, що військового рішення цьому немає.

"Їм потрібно сісти та домовитися. Якщо бути хоч трохи реалістом, то потрібно визнати, що Росія ніколи не піде з Криму, Донецької та Луганської областей. Це означає, що Україна втратить частину своєї території, хоча міжнародна спільнота ніколи не визнає цю територію, але ми всі розумітимемо те, що вона перебуває під контролем Росії", — заявив він.

Мюнхенська угода 1938 року

Після поглинання Австрії в Адольфа Гітлера з'явилися плани на Чехословаччину, де в Судетській області проживало близько трьох мільйонів німців. За договором 1938 року Чехословаччина була змушена поступитися нацистській Німеччині своїми територіями. Угода між Німеччиною, Великою Британією, Францією та Італією від 29 вересня 1938 року передбачала, що Чехословаччина повинна протягом 10 днів звільнити Судетську область Німеччини.

1 жовтня війська Німеччини перейшли кордон Чехословаччини й до 10-го числа зайняли територію.

Нагадаємо, що, за даними DeepState, ЗС РФ окупували Зорю і просунулися в 5 населених пунктах Донецької області.

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