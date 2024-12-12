По словам премьер-министра Словакии, он опасается, что Запад решит пожертвовать Украиной. Он напомнил о договоре в Мюнхене в 1938 года.

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Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Запад может устать от войны в Украине и согласиться на ее разделение. Об этом он заявил в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.

По его словам, он опасается момента, когда Запад скажет: "Не получилось, так давайте пожертвуем Украиной. Вспомните договор в Мюнхене в 1938 году, когда Чехословакия была принесена в жертву. Я этого очень сильно боюсь".

Он признал, что война в Украине была нарушением международного права со стороны России, но добавил, что военного решения этому нет.

"Им нужно сесть и договориться. Если быть хоть немного реалистом, то нужно признать, что Россия никогда не уйдет из Крыма, Донецкой и Луганской областей. Это означает, что Украина потеряет часть своей территории, хотя международное сообщество никогда не признает эту территорию, но мы все будем понимать то, что она находится под контролем России", — заявил он.

Мюнхенское соглашение 1938 года

После поглощения Австрии у Адольфа Гитлера появились планы на Чехословакию, где в Судетской области проживало около трех миллионов немцев. По договору 1938 года Чехословакия была вынуждена уступить нацистской Германии свои территории. Соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией от 29 сентября 1938 года предусматривало, что Чехословакия должна в течение 10 дней освободить Судетскую область Германии.

1 октября войска Германии перешли границу Чехословакии и к 10-му числу заняли территорию.

Напомним, что, по данным DeepState, ВС РФ оккупировали Зарю и продвинулись в 5 населенных пунктах Донецкой области.

Также сообщалось, что в ВСУ рассказали, как ведет себя в бою бронемашина Bushmaster.