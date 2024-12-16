Затримання, штраф, стягнення майна: як карають тих, хто не оновив дані в ТЦК (відео)

Громадян, яких подано в розшук, поліція може затримувати та доставляти до ТЦК примусово. За словами посадовця Сумського ТЦК Сергія Монукала, на сьогодні не оновили дані близько 10-15% військовозобов'язаних.

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Військовозобов'язаних, що не оновили вчасно свої дані, за порушення правил військового обліку та закону про мобілізацію в Україні карають штрафом від 17 тисяч гривень, розповів начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало в інтерв'ю "Суспільному".

Посадовець Сумського ТЦК Сергій Монукало про відповідальність за неоновлення даних — на відео з 12:20.

За словами Сергія Монукала, військово-облікові дані більшості українських громадян на сьогодні оновлені, бо з місць роботи та навчання інформація до реєстрів передається автоматично. Тим, хто дані ще не оновив, надсилаються повістки для з'ясування їхнього статусу.

"Загалом відсоток тих, хто не оновив свої дані, не є значним. Орієнтовно це близько 10-15% від загальної кількості військовозобов'язаних", — зазначив начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи ТЦК та СП.

Це можуть бути громадяни, що перебувають за кордоном чи не підлягають призову через обмежену придатність. Однак більшість із тих, хто не оновив дані, за словами Сергія Монукала, складають безробітні. Частину з них подано в розшук, що надає поліції право провести адміністративне затримання.

"Тобто не просто запросити людину, а фізичну силу до неї застосувати: вдягнути кайданки та доставити до ТЦК. Далі триває механізм складання протоколу про адмінпорушення за порушення правил військового обліку чи закону про мобілізацію. І мінімальний штраф — 17 тисяч. Якщо не заплатив — тоді подається у виконавчу службу, відповідно виконавча служба блокує всі рахунки та в судовому порядку стягує майно, яке є у цього громадянина", — пояснив Монукало.

Нагадаємо, 14 грудня речниця Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олена Кузіна розповіла, кого відправляють на фронт без навчань. За її словами, одразу на службу відправляють тих, хто вже служив в армії менш як 10 років тому.

Також 14 грудня адвокат Дмитро Кушнаренко розповідав, кому з військовозобов'язаних повідомлятимуть про повістку у "Вайбері". За його словами, у разі надсилання повістки поштою адресату може прийти сповіщення від "Укрпошти" в месенджері.