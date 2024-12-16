Задержание, штраф, взыскание имущества: как наказывают тех, кто не обновил данные в ТЦК (видео)

Граждан, которые поданы в розыск, полиция может задерживать и доставлять в ТЦК принудительно. По словам чиновника Сумского ТЦК Сергея Монукала, на сегодня не обновили данные около 10-15% военнообязанных.

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Военнообязанных, которые не обновили вовремя свои данные, за нарушение правил воинского учета и закона о мобилизации в Украине наказывают штрафом от 17 тысяч гривен, рассказал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало в интервью "Суспільному".

Чиновник Сумского ТЦК Сергей Монукало об ответственности за необновление данных — на видео с 12:20.

По словам Сергея Монукала, военно-учетные данные большинства украинских граждан на сегодня обновлены, потому что с мест работы и учебы информация в реестры передается автоматически. Тем, кто данные еще не обновил, направляются повестки для выяснения их статуса.

"В целом процент тех, кто не обновил свои данные, не является значительным. Ориентировочно это около 10-15% от общего количества военнообязанных", — отметил начальник сектора оборонно-мобилизационной работы ТЦК и СП.

Это могут быть граждане, находящиеся за границей или не подлежащие призыву из-за ограниченной пригодности. Однако большинство из тех, кто не обновил данные, по словам Сергея Монукала, составляют безработные. Часть из них подана в розыск, что дает полиции право провести административное задержание.

"То есть не просто пригласить человека, а физическую силу к нему применить: надеть наручники и доставить в ТЦК. Далее идет механизм составления протокола об админнарушении за нарушение правил воинского учета или закона о мобилизации. И минимальный штраф — 17 тысяч. Если не заплатил — тогда подается в исполнительную службу, соответственно исполнительная служба блокирует все счета и в судебном порядке взимает имущество, которое есть у этого гражданина", — пояснил Монукало.

Напомним, 14 декабря пресс-секретарь Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Елена Кузина рассказала, кого отправляют на фронт без учений. По ее словам, сразу на службу отправляют тех, кто уже служил в армии менее 10 лет назад.

Также 14 декабря адвокат Дмитрий Кушнаренко рассказывал, кому из военнообязанных будут сообщать о повестке в "Вайбере". По его словам, в случае отправки повестки по почте адресату может прийти уведомление от "Укрпочты" в мессенджере.