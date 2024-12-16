Українські FPV-дрони вразили рідкісні цілі — бомбомет "Смерч-2" і бронемашину "Выстрел" (відео)
Бомбомет РБУ-6000 було встановлено на наземній техніці — бронемашині МТ-ЛБ. Через обмежений радіус стрільби ця система стає вразливою для ударів БпЛА та артилерії Сил оборони.
Бійці батальйону "РАРОГ" ефективно застосовують FPV-дрони для ураження озброєння і техніки російського окупаційного війська. Серед знищених цілей виокремлюються два рідкісних екземпляри: встановлений на тягач МТ-ЛБ корабельний бомбомет РБУ-6000 "Смерч-2" та бронеавтомобіль КамАЗ-43269 "Выстрел". Про це повідомила пресслужба українського підрозділу.
Бомбомет РБУ-6000, спочатку призначений для застосування з кораблів, був встановлений на наземній техніці, в цьому випадку, на МТ-ЛБ. За даними порталу Oryx, від початку конфлікту знищено щонайменше чотири такі установки: одну на базі танка, одну на вантажівці "Урал" і дві на базі МТ-ЛБ.
Як зазначили оглядачі Defense Express, наприкінці листопада бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади також знищили аналогічний бомбомет на Краматорському напрямку. Уперше ця модифікація РБУ-6000 була помічена у вересні 2022 року.
Легкоброньований бронеавтомобіль К-43269 "Выстрел" з бойовим модулем БМ-30Д "Спица" також став ціллю для дронів бійців 24-ї бригади. Станом на сьогодні російські війська втратили п'ять таких машин, з яких три були захоплені українськими військовослужбовцями. Ця техніка вперше з'явилася в зоні бойових дій у жовтні 2022 року.
Коротко про знищені системи
Система РБУ-6000 "Смерч-2" є радянським реактивним морським бомбометом, оснащеним стаціонарною навідною установкою, яка може наводитися у двох площинах. Установка має 12 радіально розташованих стволів і призначена для знищення підводних човнів і атакувальних торпед противника.
РБУ-6000 може вести вогонь на дистанції до 4,5 км, водночас бомби РГБ-60, які використовуються як бойові елементи, являють собою некеровані реактивні снаряди 212 мм з фугасною бойовою частиною масою 23,5 кг. Загальна маса снаряда становить 119 кг, а маса самої установки — 3,5 тонни. Споряджена установкою з бомбами її маса збільшується на 1,5 тонни.
Радіус дії РБУ-6000 обмежений кількома кілометрами, що робить установку вразливою для мінометів, протитанкових знарядь і дронів ближньої дії, а також для важкої артилерії і ракет з дальнім радіусом дії.Важливо
Раніше повідомлялося, що підрозділи штурмової бригади "Едельвейс" відбили масований штурм російських військ на Північному напрямку. Противник втратив три бойові машини піхоти, 13 мотоциклів, чотири баггі та іншу техніку.