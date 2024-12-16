Українські FPV-дрони вразили рідкісні цілі — бомбомет "Смерч-2" і бронемашину "Выстрел" (відео)

Бомбомет РБУ-6000 було встановлено на наземній техніці — бронемашині МТ-ЛБ. Через обмежений радіус стрільби ця система стає вразливою для ударів БпЛА та артилерії Сил оборони.

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Бійці батальйону "РАРОГ" ефективно застосовують FPV-дрони для ураження озброєння і техніки російського окупаційного війська. Серед знищених цілей виокремлюються два рідкісних екземпляри: встановлений на тягач МТ-ЛБ корабельний бомбомет РБУ-6000 "Смерч-2" та бронеавтомобіль КамАЗ-43269 "Выстрел". Про це повідомила пресслужба українського підрозділу.

Бомбомет РБУ-6000, спочатку призначений для застосування з кораблів, був встановлений на наземній техніці, в цьому випадку, на МТ-ЛБ. За даними порталу Oryx, від початку конфлікту знищено щонайменше чотири такі установки: одну на базі танка, одну на вантажівці "Урал" і дві на базі МТ-ЛБ.

Як зазначили оглядачі Defense Express, наприкінці листопада бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади також знищили аналогічний бомбомет на Краматорському напрямку. Уперше ця модифікація РБУ-6000 була помічена у вересні 2022 року.

Легкоброньований бронеавтомобіль К-43269 "Выстрел" з бойовим модулем БМ-30Д "Спица" також став ціллю для дронів бійців 24-ї бригади. Станом на сьогодні російські війська втратили п'ять таких машин, з яких три були захоплені українськими військовослужбовцями. Ця техніка вперше з'явилася в зоні бойових дій у жовтні 2022 року.

Коротко про знищені системи

Система РБУ-6000 "Смерч-2" є радянським реактивним морським бомбометом, оснащеним стаціонарною навідною установкою, яка може наводитися у двох площинах. Установка має 12 радіально розташованих стволів і призначена для знищення підводних човнів і атакувальних торпед противника.

РБУ-6000 може вести вогонь на дистанції до 4,5 км, водночас бомби РГБ-60, які використовуються як бойові елементи, являють собою некеровані реактивні снаряди 212 мм з фугасною бойовою частиною масою 23,5 кг. Загальна маса снаряда становить 119 кг, а маса самої установки — 3,5 тонни. Споряджена установкою з бомбами її маса збільшується на 1,5 тонни.

Радіус дії РБУ-6000 обмежений кількома кілометрами, що робить установку вразливою для мінометів, протитанкових знарядь і дронів ближньої дії, а також для важкої артилерії і ракет з дальнім радіусом дії.

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Раніше повідомлялося, що підрозділи штурмової бригади "Едельвейс" відбили масований штурм російських військ на Північному напрямку. Противник втратив три бойові машини піхоти, 13 мотоциклів, чотири баггі та іншу техніку.