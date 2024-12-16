Украинские FPV-дроны поразили редкие цели — бомбомет "Смерч-2" и бронемашину "Выстрел" (видео)

Бомбомет РБУ-6000 был установлен на наземной технике — бронемашине МТ-ЛБ. Из-за ограниченного радиуса стрельбы эта система становится уязвимой для ударов БПЛА и артиллерии Сил обороны.

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Бойцы батальона "РАРОГ" эффективно применяют FPV-дроны для поражения вооружения и техники российского оккупационного войска. Среди уничтоженных целей выделяются два редких экземпляра: установленный на тягач МТ-ЛБ корабельный бомбомет РБУ-6000 "Смерч-2" и бронеавтомобиль КамАЗ-43269 "Выстрел". Об этом сообщила пресс-служба украинского подразделения.

Бомбомет РБУ-6000, изначально предназначенный для применения с кораблей, был установлен на наземной технике, в данном случае на МТ-ЛБ. По данным портала Oryx, с начала конфликта уничтожено не менее четырех таких установок: одна на базе танка, одна на грузовике "Урал" и две на базе МТ-ЛБ.

Как отметили обозреватели Defense Express, в конце ноября бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады также уничтожили аналогичный бомбомет на Краматорском направлении. Впервые эта модификация РБУ-6000 была замечена в сентябре 2022 года.

Легкобронированный бронеавтомобиль К-43269 "Выстрел" с боевым модулем БМ-30Д "Спица" также стал целью для дронов бойцов 24-й бригады. По состоянию на сегодня, российские войска потеряли пять таких машин, из которых три были захвачены украинскими военнослужащими. Эта техника впервые появилась в зоне боевых действий в октябре 2022 года.

Кратко об уничтоженных системах

Система РБУ-6000 "Смерч-2", является советским реактивным морским бомбометом, оснащенным стационарной наводящейся установкой, которая может наводиться в двух плоскостях. Установка имеет 12 радиально расположенных стволов и предназначена для уничтожения подводных лодок и атакующих торпед противника.

РБУ-6000 может вести огонь на дистанции до 4,5 км, при этом бомбы РГБ-60, используемые в качестве боевых элементов, представляют собой неуправляемые реактивные снаряды 212 мм с фугасной боевой частью массой 23,5 кг. Общая масса снаряда составляет 119 кг, а масса самой установки — 3,5 тонны. Снаряженная установкой с бомбами ее масса увеличивается на 1,5 тонны.

Радиус действия РБУ-6000 ограничен несколькими километрами, что делает установку уязвимой для минометов, противотанковых орудий и дронов ближнего действия, а также для тяжелой артиллерии и ракет с дальним радиусом действия.

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Ранее сообщалось, что подразделения штурмовой бригады "Эдельвейс" отразили массированный штурм российских войск на Северском направлении. Противник потерял три боевых машины пехоты, 13 мотоциклов, четыре багги и другую технику.