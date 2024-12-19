Гойдалки з дронами: у мережі з'явилися кадри підготовки російських солдатів (відео)

Тренування окупантів передбачають ухиляння від FPV-дронів і застосування стрілецької зброї. Очевидно, противник усвідомлює масштаб небезпеки безпілотних систем на передовій.

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Російська армія продовжує активно адаптуватися до нових викликів на полі бою, пов'язаних із широким використанням безпілотників. У мережі з'явилося відео, на якому російські солдати тренуються ухилятися від дронів, використовуючи імпровізовані гойдалки.

Хоча такі кадри можуть спровокувати глузування, вони відображають серйозний підхід до навчання і модернізації противодронової тактики. Очевидно, противник усвідомлює масштаб небезпеки безпілотних систем на передовій, адже українські бійці активно застосовують FPV-дрони як в оборонних, так і в наступальних операціях.

Такі тренування стають частиною загальної тенденції до розвитку безпілотної тактики. Разом із новими технологіями це створює загрозу, з якою доводиться рахуватися.

Тактичні рішення і технології

Оглядачі польського видання Defence24 пишуть, що крім тренувань, які передбачають ухиляння й використання дробовиків, російські війська впроваджують нові технології й тактики.

Наприклад, окупанти почали оснащуватися детекторами БПЛА, придбаними, ймовірно, через приватні постачання з Азії. Ці пристрої дають змогу виявляти дрони, що наближаються, підвищуючи шанси на їхню нейтралізацію.

Також противник проводить експерименти з дронами, оснащеними оптоволоконними кабелями. Такі апарати, попри обмежений радіус дії, не схильні до радіоперешкод і здатні працювати в умовах активного застосування систем РЕБ.

Крім того, під час атак із застосуванням безлічі дронів використовуються приманки, що імітують бойові апарати. Це дає змогу відвернути увагу противника, тоді як основні дрони завдають ударів, включно із застосуванням термобаричних зарядів.

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Нагадаємо, в ніч на 19 грудня безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Новошахтинськ Ростовської області РФ. У соцмережах опублікували кадри масштабної пожежі на підприємстві.