Качели с дронами: в сети появились кадры подготовки российских солдат (видео)

Тренировки оккупантов включают уклонение от FPV-дронов и применение стрелкового оружия. Очевидно, противник осознает масштаб опасности беспилотных систем на передовой.

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Российская армия продолжает активно адаптироваться к новым вызовам на поле боя, связанным с широким использованием беспилотников. В сети появилось видео, на котором российские солдаты тренируются уклоняться от дронов, используя импровизированные качели.

Хотя такие кадры могут вызывать насмешки, они отражают серьезный подход к обучению и модернизации противодроновой тактики. Очевидно, противник осознает масштаб опасности беспилотных систем на передовой, так как украинские бойцы активно применяют FPV-дроны как в оборонительных, так и в наступательных операциях.

Подобные тренировки становятся частью общей тенденции к развитию беспилотной тактики. Вместе с новыми технологиями это создает угрозу, с которой приходится считаться.

Тактические решения и технологии

Обозреватели польского издания Defence24 пишут, что помимо тренировок, включающих уклонение и использование дробовиков, российские войска внедряют новые технологии и тактики.

Например, оккупанты начали оснащаться детекторами БПЛА, приобретенными, вероятно, через частные поставки из Азии. Эти устройства позволяют обнаруживать приближающиеся дроны, повышая шансы на их нейтрализацию.

Также противник проводит эксперименты с дронами, оснащенными оптоволоконными кабелями. Такие аппараты, несмотря на ограниченный радиус действия, не подвержены радиопомехам и способны работать в условиях активного применения систем РЭБ.

Кроме того во время атак с применением множества дронов используются приманки, имитирующие боевые аппараты. Это позволяет отвлечь внимание противника, в то время как основные дроны наносят удары, включая применение термобарических зарядов.

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Напомним, в ночь на 19 декабря беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Новошахтинск Ростовской области РФ. В соцсетях опубликовали кадры масштабного пожара на предприятии.