У Росії "пустили під ніж" унікальний літак Іл-76ПП (фото)

Літак радіоелектронної боротьби так і залишився експериментальним зразком. У його конструкції застосовувався турбогенератор АІ-24ВТ, розроблений українським підприємством "Мотор Січ".

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Єдиний у своєму роді літак радіоелектронної боротьби Іл-76ПП, що базується на аеродромі колишнього Іркутського авіаційного училища, демонтують на метал. Причина демонтажу — передача території забудовнику для будівництва житлового комплексу "Авіатор". Про це 23 грудня написали місцеві ЗМІ.

Роботи почалися в листопаді й завершаться до кінця 2024 року. За інформацією джерела, після розформування училища аеродром і прилеглі землі, що раніше належали Міністерству оборони, були передані в оренду забудовнику. А літак, через свої габарити, неможливо транспортувати в інше місце, що призвело до рішення про його утилізацію.

Іл-76ПП в Іркутську Фото: Відкриті джерела Іл-76ПП в Іркутську Фото: Відкриті джерела

Іл-76ПП: унікальна розробка

Іл-76ПП було розроблено в середині 1980-х років як експериментальну модель літака радіоелектронної боротьби (РЕБ) на базі військово-транспортного Іл-76МД. Головним завданням літака була постановка шумових радіоперешкод для придушення радіоелектронних засобів противника під час військових операцій.

Особлива увага в конструкції приділялася встановленню авіаційного комплексу РЕБ "Ландыш", який розміщувався як усередині фюзеляжу, так і зовні. Для живлення складного обладнання на літаку було встановлено турбогенератор АІ-24ВТ, розроблений українським підприємством "Мотор Січ". Генератор забезпечував роботу чотирьох генераторів змінного струму, необхідних для функціонування системи РЕБ.

Зовні Іл-76ПП виділявся:

циліндричними контейнерами з апаратурою на закінцівках крил;

круглою антеною РЕБ під вантажною палубою;

бічними обтічниками перед вхідними дверима, яких немає у стандартних Іл-76МД.

Випробування літака проводили до 1990-х років, але проєкт закрили через проблеми з надійністю апаратури та несумісністю з іншими радіотехнічними засобами. У 1992 році літак відправили на зберігання на аеродром Іркутського училища, де він і перебував аж до початку демонтажу.

Іл-76ПП так і залишився експериментальним зразком. Наразі Повітряно-космічні сили Росії використовують три літаки Іл-22ПП, створених на базі Іл-20 у 2011-2016 роках. Ці машини прийшли на заміну застарілим моделям і продовжують виконувати завдання з радіоелектронної боротьби.

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