В России "пустили под нож" уникальный самолет Ил-76ПП (фото)

Самолет радиоэлектронной борьбы так и остался экспериментальным образцом. В его конструкции применялся турбогенератор АИ-24ВТ, разработанный украинским предприятием "Мотор Січ".

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Единственный в своем роде самолет радиоэлектронной борьбы Ил-76ПП, базирующийся на аэродроме бывшего Иркутского авиационного училища, демонтируют на металл. Причина демонтажа — передача территории застройщику для строительства жилого комплекса "Авиатор". Об этом 23 грудня написали местные СМИ.

Работы начались в ноябре и завершатся до конца 2024 года. По информации источника, после расформирования училища аэродром и прилегающие земли, ранее принадлежавшие Министерству обороны, были переданы в аренду застройщику. А самолет, из-за своих габаритов, невозможно транспортировать в другое место, что привело к решению о его утилизации.

Ил-76ПП в Иркутске Фото: Открытые источники Ил-76ПП в Иркутске Фото: Открытые источники

Ил-76ПП: уникальная разработка

Ил-76ПП был разработан в середине 1980-х годов как экспериментальная модель самолета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на базе военно-транспортного Ил-76МД. Главной задачей самолета была постановка шумовых радиопомех для подавления радиоэлектронных средств противника в ходе военных операций.

Особое внимание в конструкции уделялось установке авиационного комплекса РЭБ "Ландыш", который размещался как внутри фюзеляжа, так и снаружи. Для питания сложного оборудования на самолете был установлен турбогенератор АИ-24ВТ, разработанный украинским предприятием "Мотор Січ". Генератор обеспечивал работу четырех генераторов переменного тока, необходимых для функционирования системы РЭБ.

Внешне Ил-76ПП выделялся:

цилиндрическими контейнерами с аппаратурой на законцовках крыльев;

круглой антенной РЭБ под грузовой палубой;

боковыми обтекателями перед входной дверью, которых нет у стандартных Ил-76МД.

Испытания самолета проводились до 1990-х годов, но проект был закрыт из-за проблем с надежностью аппаратуры и несовместимостью с другими радиотехническими средствами. В 1992 году самолет был отправлен на хранение на аэродром Иркутского училища, где и находился вплоть до начала демонтажа.

Ил-76ПП так и остался экспериментальным образцом. В настоящее время Воздушно-космические силы России используют три самолета Ил-22ПП, созданных на базе Ил-20 в 2011-2016 годах. Эти машины пришли на замену устаревшим моделям и продолжают выполнять задачи по радиоэлектронной борьбе.

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