Якщо мирної угоди не буде до кінця травня, війна зайде на новий цикл, — політолог

На думку доктора історичних наук Вадима Денисенка, якщо переговори не відбудуться до кінця травня або початку червня, може розпочатися новий цикл війни, який триватиме близько року. Утім, протягом наступних місяця-півтора уявити реальний початок переговорів досить складно.

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Новий цикл війни може початися, якщо не вдасться домовитися до кінця травня. Таку заяву зробив доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко. На його думку, переговори про війну в Україні мають розпочатися в лютому 2025 року. Про це пише "Еспресо".

"Якщо говорити про перспективи 2025 року, з мого погляду, знову ж таки — з мого погляду, в принципі переговорний процес теоретично має стартувати десь із лютого місяця. Ми бачимо, наскільки неквапливо команда Трампа розпочинає цей процес, Келлог — представник Трампа з питань України — приїде до Києва тільки на початку січня", — заявив Денисенко. За його словами, представники Заходу розуміють позицію, яку зайняв Володимир Путін.

"Протягом усього минулого тижня кілька разів фактично прямим текстом сказав, що він виходить із переговорного процесу, він не збирається починати переговори", — заявив політолог.

На думку Вадима Денисенка, якщо переговори не відбудуться до кінця травня або початку червня, може початися новий цикл війни, який триватиме близько року.

З цієї причини протягом наступних місяця-півтора уявити реальний початок переговорів досить складно. Експерт вважає, що переговорний процес може розпочатися не раніше лютого.

"І, власне кажучи, якщо він не завершиться позитивно до травня місяця — до кінця травня, до початку літа. З великою часткою ймовірності ми можемо говорити про те, що війна може зайти на ще один цикл. Можемо оперувати цифрами не більше 12 місяців", — спрогнозував політолог.

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