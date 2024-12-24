Если мирного соглашения не будет до конца мая, война зайдет на новый цикл, — политолог

По мнению доктора исторических наук Вадима Денисенко, если переговоры не состоятся до конца мая или начала июня, может начаться новый цикл войны, который продлится около года. Впрочем, в течение следующих месяца-полтора представить реальное начало переговоров достаточно сложно.

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Новый цикл войны может начаться, если не удастся договориться до конца мая. Такое заявление сделал доктор исторических наук, политолог Вадим Денисенко. По его мнению, переговоры о войне в Украине должны начаться в феврале 2025 года. Об этом пишет "Еспресо".

"Если говорить о перспективах 2025 года, с моей точки зрения, опять же — с моей точки зрения, в принципе переговорный процесс теоретически должен стартовать где-то с февраля месяца. Мы видим насколько неторопливо команда Трампа начинает этот процесс, Келлог — представитель Трампа по Украина — приедет в Киев только в начале января", — заявил Денисенко. По его словам, представители Запада понимают позицию, которую занял Владимир Путин.

"На протяжении всей прошлой недели несколько раз фактически прямым текстом сказал, что он выходит из переговорного процесса, он не собирается начинать переговоры", — заявил политолог.

По мнению Вадима Денисенко, если переговоры не состоятся до конца мая или начала июня, может начаться новый цикл войны, который продлится около года.

По этой причине в течение следующих месяца-полтора представить реальное начало переговоров достаточно сложно. Эксперт считает, что переговорный процесс может начаться не раньше февраля.

"И, собственно говоря, если он не завершится положительно к маю месяцу — к концу мая, к началу лета. С большой долей вероятности мы можем говорить о том, что война может зайти на еще один цикл. Можем оперировать цифрами не более 12 месяцев", — спрогнозировал политолог.

Напомним, что в РФ доработали ПТРК "Конкурс-М", который широко применяется в Украине.

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