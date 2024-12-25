САУ із запитаннями: у США працюють над системою MDAC для ураження крилатих ракет і дронів (фото)

Ця самохідна 155-мм гаубиця стане інноваційною системою протиповітряної та протиракетної оборони, здатною протистояти безпілотникам, крилатим ракетам та іншим повітряним цілям.

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Армія США оголосила про намір укласти контракт з оборонною компанією BAE Systems на розробку прототипу самохідної зенітної артилерійської установки (СЗАУ) калібру 155 мм під назвою Multi-Domain Artillery Cannon (MDAC). Ця система покликана доповнити засоби ураження, які призначені для боротьби з крилатими ракетами та безпілотниками. Про це 24 грудня повідомили оглядачі The War Zone.

Розробка призначена для знищення безпілотників, крилатих ракет, літаків і вертольотів. Особливістю системи є використання надшвидкісних боєприпасів (HVP), спочатку розроблених для морських рельсотронів ВМС США.

Передбачається, що MDAC буде інтегрована в єдину мережу ППО, керовану системою Інтегрованої протиповітряної і протиракетної оборони (IAMD). При цьому до самих артустановок будуть висуватися такі вимоги:

можливість дистанційного керування, зокрема, і для ведення вогню;

можливість автоматичного перезарядження;

досить компактні габарити, що дозволяють транспортування літаком С-130.

Розміщення системи MDAC у літаку С-130 Фото: the war zone

Перший прототип батареї MDAC планується поставити військовим США до четвертого кварталу 2027 фінансового року. А демонстрація можливостей системи запланована на 2028 рік.

Варіанти боєприпасів BAE HVP Фото: the war zone

За наявними даними до складу батареї MDAC входить:

8 самохідних артустановок калібру 155 мм з боєкомплектом 144 надзвукових боєприпасів (HVP);

4 багатофункціональні радари (MFPR);

2 пункти управління (MDBM).

Технічні та проєктні виклики

Оглядачі зазначили, що попри активне просування проєкту, залишаються невирішені питання. Основне з них стосується платформи, на якій базуватиметься MDAC. Серед можливих варіантів використання самохідної артилерійської установки Archer, однак не виключений варіант створення принципово нової системи, що відповідає основним вимогам проєкту.

Особлива увага приділяється надзвуковим снарядам HVP, зі швидкістю ураження цілей до 9000 км/год і дальністю польоту понад 70 км. Спочатку вони проєктувалися суто в конфігурації hit-to-kill без оснащення вибухівкою. Однак через деякий час BAE Systems представила варіант боєприпасу з осколково-фугасною бойовою частиною.

Насамкінець оглядачі нагадали, що 2020 року відбулися успішні випробування, під час яких HVP, випущений зі 155-мм гаубиці, збив повітряну ціль, що імітує крилату ракету. Причому вартість одного заряду HVP оцінюють у 100 000 доларів, що значно дешевше за ракетні системи, такі як Stinger (400 000 доларів) або PAC-3 до ЗРК Patirot вартістю до 2 мільйонів доларів.

Випробування боєприпасів HVP

Раніше повідомлялося, що польський полковник Войцех Далка поділився висновками про вплив українського конфлікту на розвиток польської артилерії. Він зазначив, що війна в Україні продемонструвала необхідність прискорення модернізації та оптимізації артилерійських систем.