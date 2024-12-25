САУ с вопросами: в США работают над системой MDAC для поражения крылатых ракет и дронов (фото)

Данная самоходная 155-мм гаубица станет инновационной системой противовоздушной и противоракетной обороны, способной противостоять беспилотникам, крылатым ракетам и другим воздушным целям.

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Армия США объявила о намерении заключить контракт с оборонной компанией BAE Systems на разработку прототипа самоходной зенитной артиллерийской установки (СЗАУ) калибра 155 мм под названием Multi-Domain Artillery Cannon (MDAC). Эта система призвана дополнить средства поражения, которые предназначены для борьбы с крылатыми ракетами и беспилотниками. Об этом 24 декабря сообщили обозреватели The War Zone.

Разработка предназначена для уничтожения беспилотников, крылатых ракет, самолетов и вертолетов. Особенностью системы является использование сверхскоростных боеприпасов (HVP), изначально разработанных для морских рельсотронов ВМС США.

Предполагается, что MDAC будет интегрирована в единую сеть ПВО, управляемую системой Интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD). При этом к самим артустановкам будут выдвигаться следующие требования:

возможность дистанционного управления, в том числе, и для ведения огня;

возможность автоматической перезарядки;

достаточно компактные габариты, позволяющие транспортировку самолетом С-130.

Размещение системы MDAC в самолете С-130 Фото: the war zone

Первый прототип батареи MDAC планируется поставить военным США к четвертому кварталу 2027 финансового года. А демонстрация возможностей системы запланирована на 2028 год.

Варианты боеприпасов BAE HVP Фото: the war zone

По имеющимся данным в состав батареи MDAC входит:

8 самоходных артустановок калибра 155 мм с боекомплектом 144 сверхзвуковых боеприпасов (HVP);

4 многофункциональных радара (MFPR);

2 пункта управления (MDBM).

Технические и проектные вызовы

Обозреватели отметили, что несмотря на активное продвижение проекта, остаются нерешенные вопросы. Основной из них касается платформы, на которой будет базироваться MDAC. Среди возможных вариантов использования самоходной артиллерийской установки Archer, однако не исключен вариант создание принципиально новой системы, отвечающей основным требованиям проекта.

Особое внимание уделяется сверхзвуковым снарядам HVP, со скоростью поражения целей до 9000 км/ч и дальностью полета свыше 70 км. Первоначально они проектировались сугубо в конфигурации hit-to-kill без оснащения взрывчаткой. Однако через некоторое время BAE Systems представила вариант боеприпаса с осколочно-фугасной боевой частью.

В заключение обозреватели напомнили, что в 2020 году прошли успешные испытания, в ходе которых HVP, выпущенный из 155-мм гаубицы, сбил воздушную цель, имитирующую крылатую ракету. Причем стоимость одного заряда HVP оценивается в 100 000 долларов, что значительно дешевле ракетных систем, таких как Stinger (400 000 долларов) или PAC-3 к ЗРК Patirot стоимостью до 2 миллионов долларов.

Испытания боеприпасов HVP

Ранее сообщалось, что польский полковник Войцех Далка поделился выводами о влиянии украинского конфликта на развитие польской артиллерии. Он отметил, что война в Украине продемонстрировала необходимость ускорения модернизации и оптимизации артиллерийских систем.