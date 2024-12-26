"На живця" зловити дрон: у ССО розшифрували нові записки корейського солдата (фото)

У блокноті загиблого рядового Джонга описана тактика, щоб збити дрон і сховатися від артилерії України. При виявленні дрона пропонується діяти у складі трьох осіб.

Related video

У розпорядженні українських захисників у Курській області опинилися нотатки загиблого північнокорейця Гьонг Хонг Джонга. Про це повідомляється в публікації пресслужби підрозділу в Telegram.

Судячи з усього, північнокорейські солдати навчилися протистояти дронам ЗСУ. У нових записах північнокорейський військовослужбовець запропонував ловити FPV "на живця".

У блокноті загиблого рядового Джонга описана тактика, щоб збити дрон і сховатися від артилерії України. У ССО виклали розшифровку "інструкції".

При виявленні дрона потрібно діяти у складі трьох осіб, військовий, який приманює дрон, тримає дистанцію — 7 метрів. Своєю чергою, стрілки — 10-12 метрів. Якщо безпілотник, що приманює, стоятиме, FPV також зупинить рух. У цей момент стрілець зможе його ліквідувати, йдеться в інструкціях військового з КНДР.

Поради доповнені ілюстраціями. Можливо, північнокорейці придумали такий підхід самі, або ж їх навчили військові РФ.

Записки військового КНДР

У записнику спецпризначенець ССО КНДР також навів поради про те, як уникнути зони обстрілу артилерії. Гьонг Хонг Джонг пропонує в разі потрапляння в зону обстрілу, вибрати пункт для збору групи, розійтися на малі групи та виходити з-під обстрілу.

Другий пропонований спосіб полягає в тому, щоб спочатку сховатися в точці попереднього влучання артилерії й далі — виходити із зони обстрілу. Повідомляється, що артилерія нібито не стріляє в одну й ту саму точку.

Нагадаємо, що в попередніх записах північнокорейського військовослужбовця він привітав свого товариша з КНДР із днем народження. У листі він розкриває, що перебуває в Росії та навіть додає дату.

Також повідомлялося, що 24 грудня ЗСУ в Курській області взяли в полон росіян, які тренувалися спільно з військами КНДР.