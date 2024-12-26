"На живца" поймать дрон: в ССО расшифровали новые записки корейского солдата (фото)

В блокноте погибшего рядового Джонга описана тактика, чтобы сбить дрон и укрыться от артиллерии Украины. При обнаружении дрона предлагается действовать в составе трех человек.

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В распоряжении украинских защитников в Курской области оказались заметки погибшего северокорейца Гьонг Хонг Джонга. Об этом сообщается в публикации пресс-службы подразделения в Telegram.

Судя по всему, северокорейские солдаты научились противостоять дронам ВСУ. В новых записях северокорейский военнослужащий предложил ловить FPV "на живца".

В блокноте погибшего рядового Джонга описана тактика, чтобы сбить дрон и укрыться от артиллерии Украины. В ССО выложили расшифровку "инструкции".

При обнаружении дрона нужно действовать в составе трех человек, военный, который приманивает дрон, держит дистанцию — 7 метров. В свою очередь, стрелки — 10-12 метров. Если приманивающий беспилотник будет стоять, FPV также остановит движение. В этот момент стрелок сможет его ликвидировать, говорится в инструкциях военного из КНДР.

Советы дополнены иллюстрациями. Возможно, северокорейцы придумали такой подход сами, или же их научили военные РФ.

Записки военного КНДР

В записной книжке спецназовец ССО КНДР также привел советы о том, как избежать зоны обстрела артиллерии. Гьонг Хонг Джонг предлагает в случае попадания в зону обстрела, выбрать пункт для сбора группы, разойтись на малые группы и выходить из-под обстрела.

Второй предлагаемый способ заключается в том, чтобы вначале спрятаться в точке предыдущего попадания артиллерии и дальше — выходить из зоны обстрела. Сообщается, что артиллерия якобы не стреляет в одну и ту же точку.

Напомним, что в предыдущих записях северокорейского военнослужащего он поздравил своего товарища из КНДР с днем рождения. В письме он раскрывает, что находится в России и даже добавляет дату.

Также сообщалось, что 24 декабря ВСУ в Курской области взяли в плен россиян, которые тренировались совместно с войсками КНДР.