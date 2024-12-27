Завдання — оборонити бліндаж від мишей: як на передовій служить бойовий кіт Марун (фото)

Артилеристи ОШБ НПУ "Лють" прихистили у бліндажі кота-мишолова. Бійці розповідають, що пухнастий несе службу без ротації вже цілий рік.

Related video

До боротьби проти окупантів під час війни в Україні долучаються не лише люди. Українським військовим допомагають пухнасті побратими: коти на передовій не лише захищають бліндажі він нашестя гризунів, а й дають психологічну підтримку та позитивні емоції. В об'єднаній штурмовій бригаді Національної поліції України "Лють" в Донецькій області таку "службу" несе бойовий кіт Марун. Світлини з хвостатим бійцем опублікувала пресслужба бригади.

На Донеччині українським артилеристам допомагає нищити ворога "бойовий кіт" Фото: Facebook / ОШБ НПУ «Лють» Кіт Марун живе на позиціях штурмового полку "Цунамі" Фото: Facebook / ОШБ НПУ «Лють»

"Знайомтесь — це Марун, бойовий кіт наших артилеристів", — підписали фото військові.

Марун живе у бліндажах штурмового полку "Цунамі". Військові розповіли, що кіт завжди супроводжує розрахунок гаубиці МСТА-Б.

Завдання бойового пухнастика — оборона бліндажу від мишей Фото: Facebook / ОШБ НПУ «Лють» Вусатий побратим тішить артилеристів ОШБ НПУ "Лють" Фото: Facebook / ОШБ НПУ «Лють»

Головна задача кота — обороняти житло від мишей та інших шкідників. Артилеристи кажуть, що смугастий боєць відмінно виконує свою роботу.

"Його бойове завдання — не допустити наступу гризунів на бліндаж. І кіт з ним чудово справляється, хоча і несе службу без ротацій вже цілий рік", — зазначили в бригаді.

Бойовий кіт отримує гідну винагороду за свою службу Фото: Facebook / ОШБ НПУ «Лють»

Нагадаємо, 27 грудня ЗМІ писали про те, як тварин перетворювали на шпигунів і диверсантів спецслужби різних країн світу.

25 грудня журналісти розповідали про фронтових тварин-тіктокерів, які допомагають збирати донати на ЗСУ. Бика Мартина і свиню Машку українські бійці вивезли з передової в Донецькі області та завели їм акаунт у мережі TikTok. За 5-6 стримів вдалося зібрати 100 тисяч гривень на дрони.