Задача — оборонять блиндаж от мышей: как на передовой служит боевой кот Марун (фото)

Артиллеристы ОШБ НПУ "Ярость" приютили в блиндаже кота-мышелова. Бойцы рассказывают, что пушистый несет службу без ротации уже целый год.

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К борьбе против оккупантов во время войны в Украине приобщаются не только люди. Украинским военным помогают пушистые собратья: коты на передовой не только защищают блиндажи он нашествия грызунов, но и дают психологическую поддержку и положительные эмоции. В объединенной штурмовой бригаде Национальной полиции Украины "Ярость" в Донецкой области такую "службу" несет боевой кот Марун. Фотографии с хвостатым бойцом опубликовала пресс-служба бригады.

В Донецкой области украинским артиллеристам помогает уничтожать врага "боевой кот" Фото: Facebook / ОШБ НПУ «Лють» Кот Марун живет на позициях штурмового полка "Цунами" Фото: Facebook / ОШБ НПУ «Лють»

"Знакомьтесь — это Марун, боевой кот наших артиллеристов", — подписали фото военные.

Марун живет в блиндажах штурмового полка "Цунами". Военные рассказали, что кот всегда сопровождает расчет гаубицы МСТА-Б.

Задача боевого пушистика — оборона блиндажа от мышей Фото: Facebook / ОШБ НПУ «Лють» Усатый побратим радует артиллеристов ОШБ НПУ "Ярость" Фото: Facebook / ОШБ НПУ «Лють»

Главная задача кота — оборонять жилище от мышей и других вредителей. Артиллеристы говорят, что полосатый боец отлично выполняет свою работу.

"Его боевая задача — не допустить наступления грызунов на блиндаж. И кот с ней прекрасно справляется, хотя и несет службу без ротаций уже целый год", — отметили в бригаде.

Боевой кот получает достойное вознаграждение за свою службу Фото: Facebook / ОШБ НПУ «Лють»

Напомним, 27 декабря СМИ писали о том, как животных превращали в шпионов и диверсантов спецслужбы разных стран мира.

25 декабря журналисты рассказывали о фронтовых животных-тиктокеров, которые помогают собирать донаты на ВСУ. Быка Мартына и свинью Машку украинские бойцы вывезли с передовой в Донецкие области и завели им аккаунт в сети TikTok. За 5-6 стримов удалось собрать 100 тысяч гривен на дроны.