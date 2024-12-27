Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Задача — оборонять блиндаж от мышей: как на передовой служит боевой кот Марун (фото)

боевой кот, Марун, ОШБ НПУ "Ярость", коты на фронте, животные на фронте, военные коты
Фото: Facebook / ОШБ НПУ «Лють» | В штурмовом полку "несет службу" боевой кот Марун

Артиллеристы ОШБ НПУ "Ярость" приютили в блиндаже кота-мышелова. Бойцы рассказывают, что пушистый несет службу без ротации уже целый год.

Related video

К борьбе против оккупантов во время войны в Украине приобщаются не только люди. Украинским военным помогают пушистые собратья: коты на передовой не только защищают блиндажи он нашествия грызунов, но и дают психологическую поддержку и положительные эмоции. В объединенной штурмовой бригаде Национальной полиции Украины "Ярость" в Донецкой области такую "службу" несет боевой кот Марун. Фотографии с хвостатым бойцом опубликовала пресс-служба бригады.

боевой кот, Марун, ОШБ НПУ "Ярость", коты на фронте, животные на фронте, военные коты Fullscreen
В Донецкой области украинским артиллеристам помогает уничтожать врага "боевой кот"
Фото: Facebook / ОШБ НПУ «Лють»
боевой кот, Марун, ОШБ НПУ "Ярость", коты на фронте, животные на фронте, военные коты Fullscreen
Кот Марун живет на позициях штурмового полка "Цунами"
Фото: Facebook / ОШБ НПУ «Лють»

"Знакомьтесь — это Марун, боевой кот наших артиллеристов", — подписали фото военные.

Марун живет в блиндажах штурмового полка "Цунами". Военные рассказали, что кот всегда сопровождает расчет гаубицы МСТА-Б.

боевой кот, Марун, ОШБ НПУ "Ярость", коты на фронте, животные на фронте, военные коты Fullscreen
Задача боевого пушистика — оборона блиндажа от мышей
Фото: Facebook / ОШБ НПУ «Лють»
боевой кот, Марун, ОШБ НПУ "Ярость", коты на фронте, животные на фронте, военные коты Fullscreen
Усатый побратим радует артиллеристов ОШБ НПУ "Ярость"
Фото: Facebook / ОШБ НПУ «Лють»

Главная задача кота — оборонять жилище от мышей и других вредителей. Артиллеристы говорят, что полосатый боец отлично выполняет свою работу.

"Его боевая задача — не допустить наступления грызунов на блиндаж. И кот с ней прекрасно справляется, хотя и несет службу без ротаций уже целый год", — отметили в бригаде.

боевой кот, Марун, ОШБ НПУ "Ярость", коты на фронте, животные на фронте, военные коты Fullscreen
Боевой кот получает достойное вознаграждение за свою службу
Фото: Facebook / ОШБ НПУ «Лють»

Напомним, 27 декабря СМИ писали о том, как животных превращали в шпионов и диверсантов спецслужбы разных стран мира.

25 декабря журналисты рассказывали о фронтовых животных-тиктокеров, которые помогают собирать донаты на ВСУ. Быка Мартына и свинью Машку украинские бойцы вывезли с передовой в Донецкие области и завели им аккаунт в сети TikTok. За 5-6 стримов удалось собрать 100 тысяч гривен на дроны.