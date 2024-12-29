"Одні руїни, за які не закріпитися": ЗС РФ окупували 30-35% Тернів, — боєць ЗСУ

У штурмових діях російські війська використовують "Ниви" і пікапи, але поки що подібні спроби закінчуються марно. За даними Генштабу ЗСУ, кількість бойових зіткнень за добу на Лиманському напрямку сягнула 21.

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Російські війська продовжують чинити тиск у населеному пункті Терни, важливому для подальшого ведення бойових дій на Лиманському та Сіверському напрямках. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Під п*** (російськими військами — ред.) дійсно десь 30-35% Тернів, але там здебільшого вже пустельний ландшафт, самі лише руїни, за які не закріпитися ніяк", — ідеться в публікації.

Повідомляється, що в штурмових діях використовуються "Ниви" і пікапи, але поки що подібні спроби закінчуються марно. Проблема лише в тому, що вже навесні 2024-го від Тернів нічого не залишалося. За словами автора поста, зараз російським військам не вдається закріпитися, але проблема в тому, що вже навесні 2024-го від Тернів нічого не залишалося.

Ситуація в Тернах

Лиманський напрямок

"Кількість бойових зіткнень за добу на Лиманському напрямку сягнула 21. Основні зусилля окупанти концентрували в районах Греківки, Первомайського, Надії, Твердохлібового, Тернів, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки", — йдеться в публікації.

Також повідомляється, що минулої доби на Краматорському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих спроб просунутися вперед поблизу Ступочок і Часів Яру.

Нагадаємо, що ДБР проводить обшук у командира 211-ї бригади Побережнюка. Слідчі готують нову підозру.

Також повідомлялося, що, за даними ексглави ЗСУ Муженка, Україні доведеться прийти до зниження мобілізаційного віку.