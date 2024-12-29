"Одни развалины, за которые не закрепиться": ВС РФ оккупировали 30-35% Тернов, — боец ВСУ

В штурмовых действия российские войска используют "Нивы" и пикапы, но пока подобные попытки заканчиваются безуспешно. По данным Генштаба ВСУ, количество боевых столкновений за сутки на Лиманском направлении достигло 21.

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Российские войска продолжают оказывать давление в населенном пункте Терны, важном для дальнейшего ведения боевых действий на Лиманском и Северском направлениях. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Под п*** (российскими войсками — ред.) действительно где-то 30-35% Тернов, но там в основном уже пустынный ландшафт, одни развалины, за которые не закрепиться никак", — говорится в публикации.

Сообщается, что в штурмовых действия используются "Нивы" и пикапы, но пока подобные попытки заканчиваются безуспешно. Проблема лишь в том, что уже весной 2024-го от Тернов ничего не оставалось. По словам автора поста, сейчас российским войскам не удается закрепиться, но проблема в том, что уже весной 2024-го от Тернов ничего не оставалось.

Ситуация в Тернах

Лиманское направление

"Количество боевых столкновений за сутки на Лиманском направлении достигло 21. Основные усилия оккупанты концентрировали в районах Грековки, Первомайского, Надежды, Твердохлебового, Тернов, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки", — говорится в публикации.

Также сообщается, что за прошедшие сутки на Краматорском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Ступочек и Часового Яра.

Напомним, что ГБР проводит обыск у командира 211-й бригады Побережнюка. Следователи готовят новое подозрение.

Также сообщалось, что, по данным экс-главы ВСУ Муженко, Украине придется прийти к снижению мобилизационного возраста.