Важливе рішення щодо України 30 грудня: Зеленський оголосив про новий крок США (відео)

Влада Штатів готує якесь важливе рішення для підтримки України. Йдеться про значні пакети військової допомоги для стабілізації ситуації на фронті, заявив президент України Володимир Зеленський.

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Сполучені Штати готують важливе рішення для підтримки України і презентують його 30 грудня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 29 грудня у вечірньому відеозверненні.

"Очікуємо офіційного оголошення вже завтра. Значні пакети підтримки для наших воїнів. Те, що працює протягом цих воєнних років на захист України і має підтримати стабілізаційну роботу на фронті зараз", — розповів президент.

Чим повніше будуть поставки військової допомоги від західних партнерів, то більше вдасться зберегти життів українських солдатів, зауважив Зеленський.

Західні ЗМІ раніше писали про брак часу у США на відправку Україні військової допомоги. В адміністрації Джо Байдена могли не встигнути витратити 5,6 млрд доларів на ці цілі.

Американські законодавці ухвалили законопроєкт про асигнування на оборонні потреби 2025 року без продовження терміну дії закону про ленд-ліз. Питання ленд-лізу для України "зникло з радарів" практично відразу після підписання Байденом відповідного закону 9 травня 2022 року.