Важное решение по Украине 30 декабря: Зеленский объявил о новом шаге США (видео)

Власти Штатов готовят некое важное решение для поддержки Украины. Речь идет о значительных пакетах военной помощи для стабилизации ситуации на фронте, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Соединенные Штаты готовят важное решение для поддержки Украины и презентуют его 30 декабря. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря в вечернем видеообращении.

"Ожидаем официального объявления уже завтра. Значительные пакеты поддержки для наших воинов. То, что работает в течение этих военных лет на защиту Украины и должно поддержать стабилизационную работу на фронте сейчас", — рассказал президент.

Чем более полные будут поставки военной помощи от западных партнеров, тем больше удастся сохранить жизней украинских солдат, заметил Зеленский.

Западные СМИ ранее писали о нехватке времени у США на отправку Украине военной помощи. В администрации Джо Байдена могли не успеть потратить 5,6 млрд долларов на эти цели.

Американские законодатели приняли законопроект об ассигнованиях на оборонные нужды в 2025 году без продления срока действия закона о ленд-лизе. Вопрос ленд-лиза для Украины "исчез из радаров" практически сразу после подписания Байденом соответствующего закона 9 мая 2022 года.