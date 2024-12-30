На Хмельниччині чоловік ухилився від призову, бо до ТЦК "не ходять автобуси": що вирішив суд

Підсудний військовозобов'язаний пояснив неявку до збірного пункту тим, що його обіцяли "приїхати та забрати", а автобуси до районного ТЦК не ходять. Суд призначив йому 6 років ув'язнення.

Related video

Чоловік у Хмельницькій області ухилився від мобілізації, бо до територіального центру комплектування та соціальної підтримки "не ходили автобуси". Неявку у визначений у повістці час він пояснив тим, що не мав чим приїхати та очікував, що працівники ТЦК його заберуть. Теофіпольський районний суд у вироку від 18 листопада призначив йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

У вироку зазначено, що громадянин пройшов військово-лікарську комісію у квітні. За станом здоров'я його визнали придатним до військової служби та вручили повістку, яка зобов'язувала прибути на збірний пункт до районного ТЦК та СП, звідки його мали відправити до військової частини.

Підсудний у визначений час до ТЦК не з'явився та в залі суду сказав, що співробітники ТЦК нібито "пообіцяли за ним приїхати та забрати", а самостійно приїхати до збірного пункту він змоги не мав, бо "автобуси не ходять". Військовослужбовець, який видавав повістку, зазначив, що приїхати за громадянином ніхто не обіцяв, а при врученні йому пояснили, коли та з чим він має з'явитися до РТЦК та СП.

Військовозобов'язаний визнав свою провину лише частково.

Суд визнав його винним в ухиленні від призову на військову службу та призначив покарання — 4 роки позбавлення волі. Рішення судді пояснили тим, що чоловік "за місцем проживання характеризується посередньо" та його виправлення "неможливе без ізоляції від суспільства".

Крім того, у вироку зауважили, що у березні 2024 року громадянин уже був засуджений до п'яти років позбавлення волі за ч. 1 ст. 121 КК України — за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Він був звільнений від покарання з іспитовим терміном у два роки.

Невідбуту частину попереднього покарання доєднали до нового вироку, тож загалом чоловік отримав 6 років ув'язнення.

Нагадаємо, 30 грудня ЗМІ повідомляли, хто з військовозобов'язаних не зможе отримати відстрочку в січні 2025 року. Зокрема, її можуть анулювати в разі подання неправдивої інформації чи невиконання обов'язків по догляду за дитиною чи особою з інвалідністю, на підставі яких відстрочка. була видана.

28 грудня в мережі поширилося відео, на якому військовий розбив ліктем скло автомобіля на блокпосту. У Нацполіції Київської області підтвердили, що конфлікт відбувся за участі співробітників ТЦК і правоохоронців, і пояснили, що водій відмовився надавати документи й наїхав автомобілем на військового ТЦК, чим змусив його розбити вікно.