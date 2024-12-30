В Хмельницкой области мужчина уклонился от призыва, потому что в ТЦК "не ходят автобусы": что решил суд

Подсудимый военнообязанный объяснил неявку в сборный пункт тем, что его обещали "приехать и забрать", а автобусы в районный ТЦК не ходят. Суд назначил ему 6 лет заключения.

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Мужчина в Хмельницкой области уклонился от мобилизации, потому что в территориальный центр комплектования и социальной поддержки "не ходили автобусы". Неявку в определенное в повестке время он объяснил тем, что не имел чем приехать и ожидал, что работники ТЦК его заберут. Теофипольский районный суд в приговоре от 18 ноября назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы.

В приговоре указано, что гражданин прошел военно-врачебную комиссию в апреле. По состоянию здоровья его признали годным к военной службе и вручили повестку, которая обязывала прибыть на сборный пункт в районный ТЦК и СП, откуда его должны были отправить в воинскую часть.

Подсудимый в определенное время в ТЦК не явился и в зале суда сказал, что сотрудники ТЦК якобы "пообещали за ним приехать и забрать", а самостоятельно приехать в сборный пункт он возможности не имел, потому что "автобусы не ходят". Военнослужащий, который выдавал повестку, отметил, что приехать за гражданином никто не обещал, а при вручении ему объяснили, когда и с чем он должен явиться в РТЦК и СП.

Военнообязанный признал свою вину лишь частично.

Суд признал его виновным в уклонении от призыва на военную службу и назначил наказание — 4 года лишения свободы. Решение судьи объяснили тем, что мужчина "по месту жительства характеризуется посредственно" и его исправление "невозможно без изоляции от общества".

Кроме того, в приговоре отметили, что в марте 2024 года гражданин уже был приговорен к пяти годам лишения свободы по ч. 1 ст. 121 УК Украины — за нанесение тяжких телесных повреждений. Он был освобожден от наказания с испытательным сроком в два года.

Неотбытую часть предыдущего наказания присоединили к новому приговору, поэтому в целом мужчина получил 6 лет заключения.

Напомним, 30 декабря СМИ сообщали, кто из военнообязанных не сможет получить отсрочку в январе 2025 года. В частности, ее могут аннулировать в случае представления ложной информации или невыполнения обязанностей по уходу за ребенком или лицом с инвалидностью, на основании которых отсрочка. была выдана.

28 декабря в сети распространилось видео, на котором военный разбил локтем стекло автомобиля на блокпосту. В Нацполиции Киевской области подтвердили, что конфликт произошел с участием сотрудников ТЦК и правоохранителей, и объяснили, что водитель отказался предоставлять документы и наехал автомобилем на военного ТЦК, чем заставил его разбить окно.