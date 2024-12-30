Чи витримає Україна ще один рік війни: у мінометному підрозділі Black Pack пояснили, — BBC

Шеф-кухар-веган із мінометного підрозділу Black Pack Сергій вважає, що переговори лише тимчасово заморозять війну. Він готовий продовжувати битися, а свою можливу загибель вважає професійною витратою.

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Сили оборони України чинять спротив російським наступам на сході країни. Мінометний підрозділ Black Pack намагається запобігти оточенню навколо Курахового, поки росіяни наближаються з трьох боків. Про це пише BBC.

Серед бійців підрозділу були кухар-веган, механік, веброзробник і художник. Деякі називають себе анархістами, усі вони добровільно пішли воювати.

Сурт, 31-річний командир, долучився до армії незабаром після повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, спочатку він думав, що війна триватиме три роки, тепер же — морально готується до ще десяти. Вони всі знають, що Дональд Трамп хоче покласти край війні. Український президент Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін дали зрозуміти, що теж готові до переговорів, але поки що складно уявити, якою буде мирна угода, що влаштовує всі сторони.

"Він досить амбітна людина і, я думаю, що він спробує це зробити", — пояснив боєць. — Ми реалісти та розуміємо, що справедливості для України не буде — багатьом доведеться змиритися з тим, що їхні домівки зруйновані ракетами та снарядами, що їхні близькі загинули, і це буде важко".

Мирні переговори України та Росії: що кажуть військові

На запитання про те, що він обере, вести переговори чи продовжувати битися, Сурт рішуче відповів: "Продовжувати битися".

Цю думку поділяє більша частина підрозділу. Веганський шеф-кухар Сергій вважає, що переговори лише тимчасово заморозять війну, яка знову почнеться через рік або два. Він визнає, що поточне становище на полі бою "нехороше" для України. Але теж готовий продовжувати битися, бо свою можливу загибель вважає професійним ризиком.

Художник і солдат Давид вважає, що Трамп непередбачуваний.

"Він може бути як дуже хороший, так і дуже поганий для України", — сказав він.

Загін проводить тиждень на фронті, а наступний — відпочиває. Але навіть під час відпочинку продовжують тренуватися, бо, як вони кажуть, це підтримує мотивацію. У морозному полі вони проходять навчання зі стрільби з мінометів. Нещодавно до команди приєднався Денис, який добровільно покинув безпечний дім у Німеччині.

"Я поставив собі запитання: чи зможу я жити у світі, де України не буде? Якщо ви не спробуєте, то ви напевно програєте. Принаймні, я помру, намагаючись перемогти, а не просто ляжу і прийму це", — сказав він.

На відміну від інших, Денис вважає, що Україна повинна хоча б розглянути припинення вогню. Він вважає, що втрати України вищі за ті, які визнають офіційно — понад 400 000 убитих і поранених. Мобілізація більшої кількості населення, на його думку, не розв'яже проблему.

"Я просто думаю, що багато мотивованих солдатів або втрачено, або до біса виснажено — і тому для мене це не те, що ми хочемо припинення вогню, але ми не можемо продовжувати ще протягом багатьох років", — пояснив він.

Нагадаємо, що українські артилеристи отримали чеські САУ Dita.

Також повідомлялося, що у РФ атаковано нафтопровід "Дружба". РосЗМІ повідомили про удар дроном-ракетою "Пекло".