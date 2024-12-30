Выдержит ли Украина еще один год войны: в минометном подразделении Black Pack объяснили, — BBC

Шеф-повар-веган из минометного подразделение Black Pack Сергей считает, что переговоры лишь временно заморозят войну. Он готов продолжать сражаться, в свою возможную гибель считает профессиональной издержкой.

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Силы обороны Украины все оказывают сопротивление российским наступлениям на востоке страны. Минометное подразделение Black Pack пытается предотвратить окружение вокруг Курахово, пока россияне приближаются с трех сторон. Об этом пишет BBC.

Среди бойцов подразделения были повар-веган, механик, веб-разработчик и художник. Некоторые называют себя анархистами, все они добровольно пошли воевать.

Сурт, 31-летний командир, присоединился к армии вскоре после полномасштабного вторжения России. По его словам, вначале он думал, что война продлится три года. Теперь же морально готовится к еще десяти годам. Они все знают, что Дональд Трамп хочет положить конец войне. Украинский президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин дали понять, что тоже готовы к переговорам, но пока сложно представить, каким будет мирное соглашение, устраивающее все стороны.

"Он довольно амбициозный человек, и я думаю, что он попытается это сделать", — объяснил боец. — Мы реалисты и понимаем, что справедливости для Украины не будет — многим придется смириться с тем, что их дома разрушены ракетами и снарядами, что их близкие погибли, и это будет тяжело".

Мирные переговоры Украины и России: что говорят военные

На вопрос о том, что он выберет, вести переговоры или продолжать сражаться, Сурт решительно ответил: "Продолжать сражаться".

Это мнение разделяет большая часть подразделения. Веганский шеф-повар Сергей считает, что переговоры лишь временно заморозят войну, которая вновь начнется через год или два. Он признает, что текущее положение на поле боя "нехорошее" для Украины. Но тоже готов продолжать сражаться, в свою возможную гибель считает профессиональным риском.

Художник и солдат Давид считает, что Трамп пугающе непредсказуем.

"Он может быть как очень хорош, так и очень плох для Украины", — сказал он.

Отряд проводит неделю на фронте, а следующую — отдыхает. Но даже во время отдыха продолжают тренироваться, потому что, как они говорят, это поддерживает мотивацию. В морозном поле они проходят учения по стрельбе из минометов. Недавно к команде присоединился Денис, который добровольно покинул безопасный дом в Германии.

"Я задал себе вопрос: смогу ли я жить в мире, где Украины не будет? Если вы не попытаетесь, то вы наверняка проиграете. По крайней мере, я умру, пытаясь победить, а не просто лягу и приму это", — сказал он.

В отличие от других, Денис считает, что Украина должна хотя бы рассмотреть прекращение огня. Он считает, что потери Украины выше тех, которые признают официально — более 400 000 убитых и раненых. Мобилизация большего количества населения, по его мнению, не решит проблему.

"Я просто думаю, что многие мотивированные солдаты либо потеряны, либо чертовски истощены — и поэтому для меня это не то, что мы хотим прекращения огня, но мы не можем продолжать еще на протяжении многих лет", — объяснил он.

Напомним, что украинские артиллеристы получили чешские САУ Dita.

Также сообщалось, что в РФ атакован нефтепровод "Дружба". РосСМИ сообщили об ударе дроном-ракетой "Пекло".