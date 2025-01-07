Війна в "точці перегину": втрати України в 400 тисяч солдатів сильно занижені, — The Washington Post

Швидкість втрат у лавах ЗСУ набагато перевершує їхню здатність відновлюватися і продовжувати бої. Однак невигідні умови майбутнього миру з Росією озлоблять українців, йдеться в редакційній статті The Washington Post.

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Повномасштабна війна досягла "точки перегину", наступні кілька тижнів покажуть, чи зможе Україна існувати як суверенна держава в межах своїх кордонів до російського вторгнення. Про це йдеться в редакційній статті американської газети The Washington Post (WP).

Окупанти потроху просуваються на Донбасі все далі на захід, особливо в районі Покровська і Курахового. ЗС РФ контролює близько 20% території України, зауважують аналітики.

При цьому Україна втрачає війська зі швидкістю, що набагато перевершує здатність відновлення і продовження боїв. Офіційна оцінка втрат у 400 000 убитими або пораненими — сильно занижена, стверджують фахівці.

Крім цього, за оцінками газети, тисячі змучених українських солдатів дезертирують із лінії фронту.

"Час — найважливіший ресурс, який втрачає Україна і навряд чи вона переживе ще один рік настільки руйнівної війни. Поспіх у переговорах (з РФ) може призвести до того, що президент Росії Володимир Путін розгорне нову війну за більшу територію, щойно у нього з'явиться шанс відновити виснажений потенціал своєї армії", — йдеться в матеріалі WP.

Невигідні умови майбутнього світу залишать українців озлобленими, адже щодня руйнуються житлові будинки, школи та фабрики, гинуть чиїсь друзі та родичі. Більша частина гніву буде спрямована на західних покровителів, українці звинуватять їх у зраді, вказується в статті.

"Цю битву США і Україна не можуть програти, особливо уклавши погану угоду. Вирішення конфлікту матиме наслідки далеко за межами України — на карту поставлено авторитет Сполучених Штатів і НАТО", — роблять висновки автори.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський 8 грудня наводив інші цифри втрат у лавах ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули 43 тисячі українських військових. Водночас втрати окупантів перевищують 750 тисяч осіб: 198 тисяч убитих і понад 550 тисяч поранених.

Нагадаємо, українська військова розвідка оцінювала втрати серед мобілізованих росіян із 21 вересня 2022 року до 31 жовтня 2024 року приблизно в 99 тисяч осіб. Найбільші втрати — в окупаційного угруповання "Центр" у 21 710 осіб.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на початку грудня 2024 року в Брюсселі заявив, що за час російсько-української війни загинуло понад 1 млн осіб.