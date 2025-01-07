Война в "точке перегиба": потери Украины в 400 тысяч солдат сильно занижены, – The Washington Post

Скорость потерь в рядах ВСУ намного превосходит их способность восстанавливаться и продолжать бои. Однако невыгодные условия будущего мира с Россией озлобят украинцев, говорится в редакционной статье The Washington Post.

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Полномасштабная война достигла "точки перегиба", следующие несколько недель покажут, сможет ли Украина существовать как суверенное государство в пределах своих границ до российского вторжения. Об этом говорится в редакционной статье американской газеты The Washington Post (WP).

Оккупанты понемногу продвигаются на Донбассе все дальше на запад, особенно в районе Покровска и Курахово. ВС РФ контролирует около 20% территории Украины, замечают аналитики.

При этом Украина теряет войска со скоростью, намного превосходящей способность восстановления и продолжения боев. Официальная оценка потерь в 400 000 убитыми или ранеными — сильно занижена, утверждают специалисты.

Кроме этого, по оценкам газеты, тысячи измученных украинских солдат дезертируют с линии фронта.

"Время — самый важный ресурс, который теряет Украина и вряд ли она переживет еще один год столь разрушительной войны. Спешка в переговорах (с РФ) может привести к тому, что президент России Владимир Путин развернет новую войну за большую территорию, как только у него появится шанс восстановить истощенный потенциал своей армии", — сказано в материале WP.

Невыгодные условия будущего мира оставят украинцев озлобленными, ведь каждый день разрушаются жилые дома, школы и фабрики, погибают чьи-то друзья и родственники. Большая часть гнева будет направлена ​​на западных покровителей, украинцы обвинят их в предательстве, указывается в статье.

"Эту битву США и Украина не могут проиграть, особенно заключив плохую сделку. Решение конфликта будет иметь последствия далеко за пределами Украины — на карту поставлен авторитет Соединенных Штатов и НАТО", — делают выводы авторы.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря приводил другие цифры потерь в рядах ВСУ. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 43 тысячи украинских военных. В то же время потери оккупантов превышают 750 тысяч человек: 198 тысяч убитых и более 550 тысяч раненых.

Напомним, украинская военная разведка оценивала потери среди мобилизованных россиян с 21 сентября 2022 года по 31 октября 2024 года порядка 99 тысяч человек. Самые большие потери — у оккупационной группировки "Центр" в 21 710 человек.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в начале декабря 2024 года в Брюсселе заявил, что за время российско-украинской войны погибли более 1 млн человек.