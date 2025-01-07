Ключові підрозділи ЗС РФ отримали модернізовані самохідні гаубиці "Мста-СМ2" (фото)

2С19 Мста-С, прийнята на озброєння армії СРСР 1989 року, була розроблена як заміна 2С3 "Акація" і для усунення передбачуваних недоліків порівняно зі 155-мм гаубицею НАТО FH70.

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На озброєнні артилерійських підрозділів ЗС РФ з'явилися модернізовані самохідні гаубиці "Мста-СМ2" калібру 152-мм, а також переносні протитанкові ракетні комплекси ПТРК "Корнет", про це повідомляє ТАРС із посиланням на пресслужбу військового відомства.

Зазначається, що мотострілецьке з'єднання загальновійськової армії Центрального військового округу (ЦВО) в Оренбурзькій області отримало понад 40 одиниць озброєнь.

Гаубиця "Мста-СМ2"

Самохідні гаубиці "Мста-СМ2" використовують для знищення артилерійських і мінометних батарей, засобів ППО і ПРО, протитанкових засобів і особового складу противника.

2С19 Мста-С, прийнята на озброєння армії СРСР 1989 року, була розроблена як заміна 2С3 "Акація" і для усунення недоліків порівняно зі 155-мм гаубицею НАТО FH70. Створена на базі шасі танка Т-72, 2С19 володіла можливостями ураження цілей із закритих позицій і стрільби різними типами боєприпасів, включно з тактичними ядерними снарядами.

Аналітики зазначають, що "Мста-СМ2" працює в парі з розвідувальними дронами "Орлан-10", а також роль гаубиць у міських боях.

Китайські військові аналітики нещодавно оцінили їхнє застосування в Україні. Серед покращених можливостей — оновлені електронні компоненти, частково цифрова контрольна система, інтеграція з GPS/GLONASS.

скорострільність "Мста-СМ2" — 8 боєприпасів на хвилину;

обсяг боєприпасів — 50 патронів;

недоліки: відсутність цілком цифрової системи управління вогнем, низька механічна надійність, часті проблеми з гідравлічними компонентами, недостатній рівень безпеки екіпажу.

Гаубиці "Мста" неодноразово уражалися українською артилерією, HIMARS, також були випадки, коли вибухали боєприпаси північнокорейського виробництва.

Нагадаємо, що в січні в Курській області загинула група офіцерів КНДР.

Також повідомлялося, що у ЗСУ не підтвердили окупацію Лозової в Харківській області, а бої з росіянами тривають.