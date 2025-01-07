2С19 Мста-С, принятая на вооружение армии СССР в 1989 году, была разработана в качестве замены 2С3 "Акация" и для устранения предполагаемых недостатков по сравнению с 155-мм гаубицей НАТО FH70.

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На вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ появились модернизированные самоходные гаубицы "Мста-СМ2" калибра 152-мм, а также переносные противотанковые ракетные комплексы ПТРК "Корнет" об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

Отмечается, что мотострелковое соединение общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в Оренбургской области получило более 40 единиц вооружений.

Гаубица "Мста-СМ2"

Самоходные гаубицы "Мста-СМ2" используются для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств и личного состава противника.

2С19 Мста-С, принятая на вооружение армии СССР в 1989 году, была разработана в качестве замены 2С3 "Акация" и для устранения предполагаемых недостатков по сравнению с 155-мм гаубицей НАТО FH70. Созданная на базе шасси танка Т-72, ​​2С19 обладала возможностями поражения целей с закрытых позиций и стрельбы различными типами боеприпасов, включая тактические ядерные снаряды.

Аналитики отмечают, что "Мста-СМ2" работает в паре с разведывательными дронами "Орлан-10", а также роль гаубиц в городских боях.

Китайские военные аналитики недавно оценили их применение в Украине. Среди улучшенных возможностей — обновленные электронные компоненты, частично цифровая контрольная система, интеграция с GPS/GLONASS.

скорострельность "Мста-СМ2" — 8 боеприпасов в минуту;

объем боеприпасов — 50 патронов;

недостатки: отсутствие полостью цифровой системы управления огнем, низкая механическая надежность, частые проблемы с гидравлическими компонентами, недостаточный уровень безопасности экипажа.

Гаубицы "Мста" неоднократно поражались украинской артиллерией, HIMARS, также были случаи, когда взрывались боеприпасы северокорейского производства.

Напомним, что в январе в Курской области погибла группа офицеров КНДР.

Также сообщалось, что в ВСУ не подтвердили оккупацию Лозовой в Харьковской области, а бои с россиянами продолжаются.