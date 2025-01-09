Велика Британія створює ракетний катер COOKSON для України: чи отримає він "Нептуни"

Мова не про інноваційну, а про масову розробку: за 6 місяців серійного виробництва збираються вийти на темпи у два-три безпілотних ударних катери на місяць.

Related video

Британське Міноборони оголосило про запуск проєкту COOKSON, що передбачає створення безпілотного ударного катера для ВМС України. Уже визначено не тільки орієнтовні характеристики майбутньої розробки, а й термін, коли мають з'явитися перші прототипи — на початку 2026 року. Про це пише UK Defence Journal.

Перша сесія цього проєкту має відбутися 22 січня 2025 р., до участі в ній запрошені країни НАТО, Україна і держави "Коаліції п'яти очей" зі зміцнення морських спроможностей Сил оборони України. Йдеться про створення безпілотного ракетного катера, а українські аналітики з Defense Express ставлять собі питання про те, чи будуть отримає він вітчизняні ракети "Нептун".

Важливо

"Нептун" і морські дрони: у ВМС назвали ключові чинники перелому війни на морі

Повідомлять, що йдеться не про інноваційну, а про масову розробку: за 6 місяців серійного виробництва збираються вийти на темпи у два-три безпілотних ударних катери на місяць.

Передбачається, що майбутній безпілотний ракетний катер має розвивати швидкість ходу до 74 км/год, максимальну дальність — до 1400 км, а мінімальна тривалість патрулювання має становити 72 години. При цьому платформа повинна нести мінімум дві ракети з дальністю пуску від 30 до 100 кілометрів і мати можливість діяти навіть в умовах активної роботи РЕБ.

Проект безпілотного ракетного катера ULAQ під крилату ракету ÇAKIR

Майбутній ударний катер проєкту COOKSON повинен мати засоби самооборони проти повітряних цілей ворога. Йдеться про великокаліберні кулемети, ПЗРК чи інші засоби. Така платформа має бути досить компактною для зручного доставлення безпосередньо на територію України, а ракети до цього катера мають вироблятися в обсязі щонайменше 20 одиниць на місяць.

COOKSON головним чином потрібен для ураження берегових цілей, а вже потім — надводних.

Своєю чергою, Туреччина вже пропонує на експорт проєкт надводного дрона ULAQ під крилаті ракети ÇAKIR від Roketsan з дальністю пуску до 150 км, а також проєкт "класичного" ударного катера під ці ракети.

Модель турецького ракетного катера за проєктом FAC 50

Нагадаємо, що, за даними DeepState, ЗС РФ просунулися до кордонів Курахового, під Курськом захопили 20 кв. км.

Також повідомлялося, що, на думку військового оглядача Олександра Коваленка, удар по Енгельсу оголив критичні проблеми ППО РФ.