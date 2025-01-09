Великобритания создает ракетный катер COOKSON для Украины: получит ли он "Нептуны"

Речь не об инновационной, но о массовой разработке: за 6 месяцев серийного производства собираются выйти на темпы в два-три беспилотных ударных катера в месяц.

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Британское Минобороны объявило о запуске проекта COOKSON, предусматривающего создание беспилотного ударного катера для ВМС Украины. Уже определены не только ориентировочные характеристики будущей разработки, но и срок, когда должны появиться первые прототипы — в начале 2026 года. Об этом пишет UK Defence Journal.

Первая сессия этого проекта должна состояться 22 января 2025 г., к участию в ней приглашены страны НАТО, Украина и государства "Коалиции пяти глаз" по укреплению морских способностей Сил обороны Украины. Речь о создании беспилотного ракетного катера, а украинские аналитики из Defense Express задаются вопросом о том, будут ли ставить туда отечественную ракету "Нептун".

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Сообщится, что речь не об инновационной, но о массовой разработке: за 6 месяцев серийного производства собираются выйти на темпы в два-три беспилотных ударных катера в месяц.

Предполагается, что будущий беспилотный ракетный катер должен развивать скорость хода до 74 км/ч, максимальную дальность — до 1400 км, а минимальная продолжительность патрулирования должна составить 72 часа. При этом платформа должна нести минимум две ракеты с дальностью пуска от 30 до 100 километров и иметь возможность действовать даже в условиях активной работы РЭБ.

Проект беспилотного ракетного катера ULAQ под крылатую ракету ÇAKIR

Будущий ударный катер проекта COOKSON должен иметь средства самообороны против воздушных целей врага. Речь о крупнокалиберных пулеметах, ПЗРК или других средствах. Такая платформа должна быть достаточно компактной для удобной доставки непосредственно на территорию Украины, а ракеты к этому катеру должны производиться в объеме минимум 20 единиц в месяц.

COOKSON главным образом нужен для поражения береговых целей, а уже затем — надводных.

В свою очередь, Турция уже предлагает на экспорт проект надводного дрона ULAQ под крылатые ракеты ÇAKIR от Roketsan с дальностью пуска до 150 км, а также проект "классического" ударного катера под эти ракеты.

Модель турецкого ракетного катера по проекту FAC 50

Напомним, что, по данным DeepState, ВС РФ продвинулись до границ Курахово, под Курском захватили 20 кв. км.

Также сообщалось, что, по мнению военного обозревателя Александра Коваленко, удар по Энгельсу обнажил критические проблемы ПВО РФ.