Росіяни перетворили СІЗО в Таганрозі на катівний табір для українських військовополонених, — ЗМІ

За словами журналістів, російська влада використовує репутацію СІЗО-2 як місця тортур, щоб погрожувати українським в'язням в інших установах. Громадяни України часто готові піти на все, щоб уникнути переведення в СІЗО-2.

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Російська влада перетворила слідчий ізолятор для підлітків у Таганрозі Воронезької області на катівний табір для українських військовополонених і цивільних. Про це повідомляє російське опозиційне видання "Медиазона".

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З посиланням на дані кількох військовополонених зазначається, що російська влада катує громадян України в СІЗО-2.

"Ув'язнені, які побували там, розповідають про нелюдські умови утримання: з перших же днів наглядачі били їх і катували, попередньо підвісивши догори дриґом", — ідеться в публікації.

Автори матеріалу описали кілька випадків, за якими можна скласти уявлення про масштаби ймовірних воєнних злочинів. Охоронці СІЗО катують українських військовополонених, особливо захисників Маріуполя, і змушують визнати себе винними в екстремізмі на фіктивних судових процесах, що покликані виправдати окупацію українських територій.

Український військовополонений Олександр Максимчук розповів, що йому зав'язали очі, руки та ноги скотчем, підвішували за ноги вниз головою. До пальців ніг прикріпили оголення дроту і підключали струм з інтервалом 5-7 секунд.

"Після припинення подачі струму мені на голову надягали, як я припускаю, вакуумний пакет, — додав він. — І доводили мене до стану, близького до асфіксії, паралельно завдаючи мені ударів кулаками в ділянку живота і ребер".

За словами журналістів, російська влада використовує репутацію СІЗО-2 як місця тортур, щоб погрожувати українським ув'язненим в інших установах, і що українці часто готові піти на все, щоб уникнути переведення в СІЗО-2.

Видання наводить свідчення різних експертів з прав людини та адвокатів, які кажуть, що влада РФ часто затримує українських цивільних осіб і журналістів на окупованих територіях України навіть за найменшу підозру в наданні допомоги українським військовим або протидію війні, відмовляється їх звільняти, надавати доступ до адвокатів або медичної допомоги.

ООН також постійно повідомляє про масштабні та систематичні тортури українських військовослужбовців російськими військами.

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Нагадаємо, що Росію атакували десятки дронів: загорілися два заводи, місцеві чули детонацію.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення з'явилися чотири табори для полонених РФ.