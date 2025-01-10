Россияне превратили СИЗО в Таганроге в пыточный лагерь для украинских военнопленных, — СМИ
По словам журналистов, российские власти используют репутацию СИЗО-2 как места пыток, чтобы угрожать украинским заключенным в других учреждениях. Граждане Украины часто готовы пойти на все, чтобы избежать перевода в СИЗО-2.
Российские власти превратили следственный изолятор для подростков в Таганроге Воронежской области в пыточный лагерь для украинских военнопленных и гражданских. Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Медиазона".Важно
Со ссылкой на данные нескольких военнопленных отмечается, что российские власти пытают граждан Украины в СИЗО-2.
"Побывавшие там заключенные рассказывают о нечеловеческих условиях содержания: с первых же дней надзиратели били их и пытали, предварительно подвесив вниз головой", — говорится в публикации.
Авторы материала описали несколько случаев, по которым можно составить представление о масштабах предполагаемых военных преступлений. Охранники СИЗО пытают украинских военнопленных, особенно защитников Мариуполя и заставляют признать себя виновными в экстремизме на фиктивных судебных процессах, которые призваны оправдать оккупацию украинских территорий.
Украинский военнопленный Александр Максимчук рассказал, что ему завязали глаза, руки и ноги скотчем, подвешивали за ноги вниз головой. К пальцам ног прикрепили оголение провода и подключали ток с интервалом 5-7 секунд.
"После прекращения подачи тока мне на голову одевали, как я предполагаю, вакуумный пакет, — добавил он. — И доводили меня до состояния, близкого к асфиксии, параллельно нанося мне удары кулаками в область живота и ребер".
По словам журналистов, российские власти используют репутацию СИЗО-2 как места пыток, чтобы угрожать украинским заключенным в других учреждениях, и что украинцы часто готовы пойти на все, чтобы избежать перевода в СИЗО-2.
Издание приводит свидетельства различных экспертов по правам человека и адвокатов, которые говорят, что власти РФ часто задерживают украинских гражданских лиц и журналистов на оккупированных территориях Украины даже за малейшее подозрение в оказании помощи украинским военным или противодействие войне, отказываются их освобождать, предоставлять доступ к адвокатам или медицинской помощи.
ООН также постоянно сообщает о масштабных и систематических пытках украинских военнослужащих российскими войсками.Важно
Напомним, что Россию атаковали десятки дронов: загорелись два завода, местные слышали детонацию.
Ранее сообщалось о том, что в Украине с начала полномасштабного вторжения появились четыре лагеря для пленных РФ.