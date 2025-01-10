Российские силовики требуют у Путина усилить эскалацию войны в Украине, — аналитики

Военное командование РФ, по мнению экспертов, отвергает любые возможности переговоров с Украиной.

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Российские силовики считают необходимым интенсифицировать военные действия в Украине, а не искать решения войны через переговоры. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Россияне признают, что их войска не достигают значительных территориальных достижений, пропорциональных потерям живой силы и техники. Несмотря на это, российское военное командование продолжает закрывать глаза на значительные потери личного состава в обмен на тактические, но не оперативные достижения.

"В декабре 2024 года среднесуточное продвижение российских войск замедлилось до примерно девяти квадратных километров после трех месяцев территориальных достижений и значительных потерь личного состава в сентябре, октябре и ноябре. В то же время российское военное командование может оказаться менее склонным, чем Владимир Путин, терпеть такие высокие потери, если темпы продвижения будут продолжать замедляться", — говорится в отчете.

Несмотря на это, по мнению аналитиков, российские службы безопасности и военные официальные лица не готовы прекратить войну из-за этих потерь. Вместо этого они призывают Путина усилить военные усилия, предлагая проводить частичные призывы в резерв, вероятно, с целью заполнения поля боя живой силой и техникой.

Напомним, 29 декабря экс-командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что России хватит общего мобилизационного ресурса на 8-10 лет полномасштабной войны с Украиной.

7 января в отчете (ISW говорилось о том, что в Курской области продолжается наступление ВСУ и есть определенные успехи украинских подразделений к северо-востоку от Суджи.