Російські силовики вимагають у Путіна посилити ескалацію війни в Україні, — аналітики

Військове командування РФ, на думку експертів, відкидає будь-які можливості переговорів з Україною.

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Російські силовики вважають за необхідне інтенсифікувати військові дії в Україні, а не шукати вирішення війни через переговори. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни визнають, що їхні війська не досягають значних територіальних здобутків, пропорційних втратам живої сили та техніки. Попри це, російське військове командування продовжує закривати очі на значні втрати особового складу в обмін на тактичні, але не оперативні досягнення.

"У грудні 2024 року середньодобове просування російських військ уповільнилося до приблизно дев’яти квадратних кілометрів після трьох місяців територіальних здобутків і значних втрат особового складу у вересні, жовтні та листопаді. Водночас російське військове командування може виявитися менш схильним, ніж Володимир Путін, толерувати такі високі втрати, якщо темпи просування продовжуватимуть сповільнюватися", — йдеться у звіті.

Попри це, на думку аналітиків, російські служби безпеки та військові офіційні особи не готові припинити війну через ці втрати. Натомість вони закликають Путіна посилити військові зусилля, пропонуючи проводити часткові призови в резерв, ймовірно, з метою заповнення поля бою живою силою та технікою.

Нагадаємо, 29 грудня екскомандувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що Росії вистачить загального мобілізаційного ресурсу на 8-10 років повномасштабної війни з Україною.

7 січня у звіті (ISW йшлося про те, що в Курській області триває наступ ЗСУ і є певні успіхи українських підрозділів на північний схід від Суджі.