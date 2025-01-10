РФ поставила в армію наземні дрони-камікадзе "Депеша" (фото)

Платформа базується на повнопривідному колісному шасі й може також виконувати логістичні місії, евакуювати поранених, виконувати роль ударного безпілотника з бойовим модулем.

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Російський оборонний холдинг "Високоточні комплекси" поставив російським військам партію наземних роботизованих комплексів "Депеша". Про це повідомляє пресслужба російської держкорпорації "Ростех".

Про версії та кількість поставлених одиниць багатоцільової платформи не повідомляють. Але відомо, що ці системи вже використовувалися окупантами у війні проти України як наземні дрони-камікадзе.

Дрон "Депеша" розроблено російським науково-дослідним інститутом "Сигнал", його вперше представили торік на оборонному форумі "Армія-2024".

Дрон "Депеша"

Дрон "Депеша"

Платформа базується на повнопривідному колісному шасі та може виконувати логістичні місії, евакуювати поранених, виконувати роль ударного безпілотника з бойовим модулем або нести інше корисне навантаження масою до 200 кілограмів.

Під час дебюту торік розробники представили санітарну версію з ношами для поранених, а також саперний комплекс із пусковими установками інженерних боєприпасів для дистанційного мінування.

Колісне шасі наземного безпілотника має повний привід і незалежну підвіску, де кожне колесо приводиться в рух окремим електромотором. "Депеша" здатна рухатися перетнутою місцевістю зі швидкістю до 30 км/год.

Дистанційне керування безпілотником може здійснювати один пілот за допомогою антен, пульта та окулярів для FPV-дронів. В України також є свої розробки щодо цього, і нещодавно було представлено інтеграцію волоконно-оптичної системи зв'язку з наземною безекіпажною платформою.

Нагадаємо, що, за даними ОСУВ "Хортиця", ЗС РФ намагаються вибити українців з території Курахівської ТЕС.

Також повідомлялося, що дрони та ракета "Нептун" знищили склад БПЛА-розвідників у РФ.