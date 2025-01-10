РФ поставила в армию наземные дроны-камикадзе "Депеша" (фото)

Платформа базируется на полноприводном колесном шасси и может также выполнять логистические миссии, эвакуировать раненых, выполнять роль ударного беспилотника с боевым модулем.

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Российский оборонный холдинг "Высокоточные комплексы" поставил российским войскам партию наземных роботизированных комплексов "Депеша". Об этом сообщает пресс-служба российской госкорпорации "Ростех".

О версиях и количестве поставленных единиц многоцелевой платформы не сообщают. Но известно, что эти системы уже использовались оккупантами в войне против Украины как наземные дроны-камикадзе.

Дрон "Депеша" разработан российским научно-исследовательским институтом Сигнал и впервые был представлен в прошлом году на оборонном форуме Армия-2024.

Дрон "Депеша"

Дрон "Депеша"

Платформа базируется на полноприводном колесном шасси и может выполнять логистические миссии, эвакуировать раненых, выполнять роль ударного беспилотника с боевым модулем или нести другую полезную нагрузку массой до 200 килограммов.

Во время дебюта в прошлом году разработчики представили санитарную версию с носилками для раненых, а также саперный комплекс с пусковыми установками инженерных боеприпасов для дистанционного минирования.

Колесное шасси наземного беспилотника имеет полный привод и независимую подвеску, где каждое колесо приводится в движение отдельным электромотором. "Депеша" способна двигаться по пересеченной местности со скоростью до 30 км/ч.

Дистанционное управление беспилотником может осуществлять один пилот с помощью антенн, пульта и очков для FPV-дронов.

У Украины также есть свои разработки в этом отношении, и недавно была представлена интеграция волоконно-оптической системы связи с наземной безэкипажной платформой.

Напомним, что, по данным ОСГВ "Хортица", ВС РФ пытаются выбить украинцев с территории Кураховской ТЭС.

Также сообщалось, что дроны и ракета "Нептун" уничтожили склад БПЛА-разведчиков в РФ.