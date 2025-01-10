"Важливо, в якому стані ми дійдемо": командир ЗСУ висловився про перемир'я з РФ

Командир 3-ї ОШБр Максим Жорін говорить, що досі оборона України тримається лише на піхотинцях. За його словами, важлива не дата перемир'я, а те, куди ЗС РФ зможуть просунутися до того часу.

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До мирних переговорів України та РФ, які можливі в майбутньому, ворог може пройти значно далі нинішньої лінії бойового зіткнення, якщо не проводити зараз системні зміни в українській армії. Так вважає заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор Збройних сил України Максим Жорін.

За словами командира, ЗСУ мають численні проблеми в управлінні військами, і до цього часу оборона України трималася завдяки хоробрості та звитязі піхотинців.

"Тому якось їхало. Але на сьогодні піхотинець дуже втомився, мʼяко кажучи. Бригади без нормальних ротацій, без відпочинку. Тому виїжджати на характері піхотинця вже не вийде", — сказав Жорін.

Майор ЗСУ зазначив, що важлива не дата гіпотетичного перемир'я та припинення бойових дій, а те, як до того часу не втратити більше територій.

"Насправді не так важливо, чи буде "перемирʼя" — тобто пауза у війні — і коли воно буде. Важливо, в якому стані ми дійдемо, де буде проходити лінія бойового зіткнення. Відкладати системні зміни у війську не можна, бо невідомо куди Росія встигне дійти за цей час", — сказав військовий.

Максим Жорін говорить про критичні проблеми в українському війську Фото: Скриншот

Нагадаємо, 10 січня в американському Інституті вивчення війни (ISW) розповіли, хто у РФ заважає Путіну закінчити війну, розв'язану проти України. За даними ISW, високопоставлені російські силовики та військові розчаровані результатами повномасштабного вторгнення.

9 січня американський канал CNN із посиланням на високопоставлених чиновників США повідомляв, що переговори РФ і України планувалися на першу половину 2025 року незалежно від результатів президентських виборів у США.