На російські активи Україна хоче закупити італійські системи ППО SAMP/T: що відомо

Італія у співпраці з Францією поставили Україні передову систему ППО SAMP/T, а також SkyGuard Aspide і Spada, що істотно допомогло в протистоянні ракетним і повітряним загрозам.

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11 січня 2025 року заступник міністра оборони України бригадний генерал Анатолій Клочко провів переговори з високопоставленою делегацією Агентства оборонної промисловості Міноборони Італії. Про це пише Army Recognition.

Основна увага під час обговорень приділялася потенційному застосуванню фінансування, отриманого від заморожених російських активів для закупівлі систем ППО італійського виробництва і необхідних боєприпасів. Італія у співпраці з Францією поставили Україні передову систему ППО SAMP/T, що істотно допомогло в протистоянні ракетним і повітряним загрозам.

За даними Міноборони України, кошти, отримані від російських активів, можуть бути спрямовані на закупівлю необхідного військового обладнання. Під час переговорів італійська делегація та українські офіційні особи вивчили можливість отримання додаткових італійських технологій ППО, таких як SAMP-T і відповідних боєприпасів. Система була частиною оборонних пропозицій Італії та вже була розгорнута в Україні у співпраці з Францією.

Постачання ППО Україні з Італії

Помітним внеском Італії також є системи ППО SkyGuard Aspide і Spada, поставлені Україні в лютому 2023 року. Вони призначені для протидії різним повітряним загрозам, зокрема літакам і ракетам. Вони підвищили можливості України в тому, що стосується захисту повітряного простору від російських загроз.

SkyGuard Aspide — рішення для ППО ближньої дії, а також система середньої дальності Spada зіграли ключову роль у збільшенні оборонної України.

У травні минулого року Україна також отримала свою першу батарею SAMP/T MAMBA в рамках пакета спільної оборони з Францією. SAMP/T MAMBA — це складна система протиракетної оборони на вантажівці, здатна перехоплювати широкий спектр загроз — від тактичних балістичних ракет, крилатих ракет і літаків.

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