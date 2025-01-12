На российские активы Украина хочет закупить итальянские системы ПВО SAMP/T: что известно

Италия в сотрудничестве с Францией поставили Украине передовую систему ПВО SAMP/T, а также SkyGuard Aspide и Spada, что существенно помогло в противостоянии ракетным и воздушным угрозам.

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11 января 2025 года заместитель министра обороны Украины бригадный генерал Анатолий Клочко провел переговоры с высокопоставленной делегацией Агентства оборонной промышленности Минобороны Италии. Об этом пишет Army Recognition.

Основное внимание в ходе обсуждений уделялось потенциальному применению финансирования, полученного от замороженных российских активов для закупки систем ПВО итальянского производства и необходимых боеприпасов. Италия в сотрудничестве с Францией поставили Украине передовую систему ПВО SAMP/T, что существенно помогло в противостоянии ракетным и воздушным угрозам.

По данным Минобороны Украины, средства, полученные от российских активов, могут быть направлены на закупку необходимого военного оборудования. В ходе переговоров итальянская делегация и украинские официальные лица изучили возможность получения дополнительных итальянских технологий ПВО, таких как SAMP-T и соответствующих боеприпасов. Система была частью оборонных предложений Италии и уже была развернута в Украине в сотрудничестве с Францией.

Поставки ПВО Украине из Италии

Заметным вкладом Италии также являются системы ПВО SkyGuard Aspide и Spada, поставленные Украине в феврале 2023 года. Они предназначены для противодействия различным воздушным угрозам, в т.ч. самолетам и ракетам. Они повысили возможности Украины в том, что касается защиты воздушного пространства от российских угроз.

SkyGuard Aspide — решение для ПВО ближнего действия, а также система средней дальности Spada сыграли ключевую роль в увеличении оборонительного Украины.

В мае прошлого года Украина также получила свою первую батарею SAMP/T MAMBA в рамках пакета совместной обороны с Францией. SAMP/T MAMBA — это сложная система противоракетной обороны на грузовике, способная перехватывать широкий спектр угроз — от тактических баллистических ракет, крылатых ракет и самолетов.

Напомним, что представитель Минобороны заявил, что бронежилеты для ВСУ простреливаются пулями, которыми проверяют качество.

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