Бронегрупа ЗСУ озброїлася трофейним Т-90С: РФ модернізувала танк для Індії (відео)

За словами військового з позивним "Кочівник", однією з причин втрати танка ворогом могли стати "погані нерви екіпажу". Двигун був заглушений під час атаки, а екіпаж його залишив.

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Механізований батальйон "К-2" озброївся трофейним російським танком Т-90С. Відео захоплення танка виклали на офіційній сторінці підрозділу в YouTube.

Трофейний танк Т-90С

Танк помітили після штурму ЗС РФ, потім почалося планування операції з його евакуації. Коли танк перебував у полі, бійці не могли визначити його модифікацію через суттєвий антидроновий захист, який ускладнював детальний огляд.

Огляд танка Т-90С під час евакуації

Першим етапом евакуації танка став його огляд, оскільки була ймовірність наявності вибухового пристрою. Бійці дісталися до бойової машини з "сірої зони" і ретельно перевірили її на наявність вибухівки, а потім оглянули танк навколо. Поруч із танком знаходилися дві протитанкові міни, які відкинули вбік, щоб забезпечити безпечний шлях евакуації.

Під час запису відео всередині танка був помічений електропневмоклапан для гармати, що підтвердило приналежність машини до нових версій Т-серії. На тумблерах і кнопках були англійські написи.

Танк завели після зміни акумуляторів і незначних технічних маніпуляцій. Єдиною проблемою залишався трал, заритий у землю. Попри це, після того, як танк рушив з місця, трал успішно підняли.

Усередині трофейного танка Т-90С

За словами військового з позивним "Кочівник", однією з причин втрати танка ворогом могли стати "погані нерви екіпажу". Оскільки танк стояв на третій передачі, що може вказувати на те, що двигун був заглушений під час атаки, і що екіпаж його залишив.

"Машина дуже цікава, гармата свіжа, замінена. Вони стріляли із закритих позицій", — зазначив Кочевник.

Згодом з'ясувалося, що захоплений танк — Т-90С, який був модернізований для Сухопутних сил Індії. На відміну від радянських машин він оснащений тепловізорами для навідника і командира, дистанційно керованою туреллю та іншим спеціальним обладнанням.

Нагадаємо, що, за даними ISW, наступ ЗС РФ на Донбасі сповільниться, розкрито деталі недавніх рішень ЗСУ.

Також повідомлялося, що, за даними Forbes, на кількох ділянках фронту ЗСУ вперше з 2022 року отримали перевагу над РФ у танках.