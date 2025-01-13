Бронегруппа ВСУ вооружилась трофейным Т-90С: РФ модернизировала танк для Индии (видео)

По словам военного с позывным "Кочевник", одной из причин потери танка врагом могли стать "плохие нервы экипажа". Двигатель был заглушен во время атаки, а экипаж его оставил.

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Механизированный батальон "К-2" вооружился трофейным российским танком Т-90С. Видео захвата танка выложили на официальной странице подразделения в YouTube.

Трофейный танк Т-90С

Танк заметили после штурма ВС РФ, затем началось планирование операции по его эвакуации. Когда танк находился в поле, бойцы не могли определить его модификацию из-за существенной антидроновой защиты, которая усложняла детальный обзор.

Осмотр танка Т-90С во время эвакуации

Первым этапом эвакуации танка стал его осмотр, поскольку была вероятность наличия взрывного устройства. Бойцы добрались к боевой машине из "серой зоны" и тщательно проверили ее на наличие взрывчатки, а затем осмотрели танк вокруг.

Рядом с танком находились две противотанковые мины, которые отбросили в сторону, чтобы обеспечить безопасный путь эвакуации.

При записи видео внутри танка был замечен электро-пневмоклапан для пушки, что подтвердило принадлежность машины к новым версиям Т-серии. На тумблерах и кнопках были английские надписи.

Танк завели после смены аккумуляторов и незначительных технических манипуляций. Единственной проблемой оставался трал, зарытый в землю. Несмотря на это, после того, как танк тронулся с места, трал успешно подняли.

Внутри трофейного танка Т-90С

По словам военного с позывным "Кочевник", одной из причин потери танка врагом могли стать "плохие нервы экипажа". Поскольку танк стоял на третьей передаче, что может указывать на то, что двигатель был заглушен во время атаки, и что экипаж его оставил.

"Машина очень интересная, пушка свежая, замененная. Они стреляли с закрытых позиций", — отметил Кочевник.

Впоследствии выяснилось, что захваченный танк — Т-90С, который был модернизирован для Сухопутных сил Индии. В отличие от советских машин он оснащен тепловизорами для наводчика и командира, дистанционно управляемой турелью и другим специальным оборудованием.

Напомним, что, по данным ISW, наступление ВС РФ на Донбасcе замедлится, раскрыты детали недавних решений ВСУ.

Также сообщалось, что, по данным Forbes, на нескольких участках фронта ВСУ впервые с 2022 года получили преимущество над РФ в танках.