Наступление ВС РФ на Донбасcе замедлится: в ISW раскрыли детали последних решений ВСУ

Высокоточные удары Сил обороны Украины по командным пунктам армии России в Донецкой области мешают врагу наладить логистику и оперативное планирование. Частые удары повлияют на способность РФ наступать на западе Донецкой области, полагают в Институте изучения войны.

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Частые атаки Вооруженных сил Украины по тактическим командным пунктам армии России в Донецкой области дают хороший эффект. Процесс командования и управления оккупационным контингентом значительно усложняется, сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Высокоточному авиаудару ВСУ подвергся 12 января командный пункт 2-й общевойсковой армии РФ в Новогродовке Донецкой области. А 8 и 10 января украинские силы ударили по командным пунктам в оккупированных городах Харцызск и Светлодарск Донецкой области.

По данным ISW, 2-й армейский корпус (АК) руководит атаками ВС РФ на юге от Покровска, 3-й АК действует возле Часового Яра, а 8-й командует наступлением РФ вблизи Курахово.

Такие действия украинских сил не дают командованию войск России налаживать логистику и вести оперативное планирование. В перспективе это может повлиять на способность РФ проводить военные операции на западе Донецкой области.

Напомним, армия РФ продвигается на Донбассе и подходит к Покровску. Продвижения зафиксированы в нескольких селах Покровского района: в Янтарном, Нововасильевке, возле Елизаветовки, Зеленого, Зверево и Котлино.

Фокус ранее писал о готовности Швейцарии устроить встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Украину могут заставить отказаться от оккупированных Россией территорий и от идеи вступить в НАТО ближайшие 20 лет.