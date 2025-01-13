Наступ ЗС РФ на Донбасі сповільниться: в ISW розкрили деталі останніх рішень ЗСУ

Високоточні удари Сил оборони України по командних пунктах армії Росії на Донеччині заважають ворогу налагодити логістику та оперативне планування. Часті удари вплинуть на здатність РФ наступати на заході Донецької області, вважають в Інституті вивчення війни.

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Часті атаки Збройних сил України по тактичних командних пунктах армії Росії в Донецькій області дають хороший ефект. Процес командування та управління окупаційним контингентом значно ускладнюється, повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Високоточного авіаудару ЗСУ зазнав 12 січня командний пункт 2-ї загальновійськової армії РФ у Новогродівці Донецької області. А 8 і 10 січня українські сили вдарили по командних пунктах в окупованих містах Харцизьк і Світлодарськ Донецької області.

За даними ISW, 2-й армійський корпус (АК) керує атаками ЗС РФ на півдні від Покровська, 3-й АК діє біля Часового Яру, а 8-й командує наступом РФ поблизу Курахового.

Такі дії українських сил не дають командуванню військ Росії налагоджувати логістику та вести оперативне планування. У перспективі це може вплинути на здатність РФ проводити військові операції на заході Донецької області.

Нагадаємо, армія РФ просувається на Донбасі й підходить до Покровська. Просування зафіксовано в кількох селах Покровського району: у Янтарному, Нововасилівці, біля Єлизаветівки, Зеленого, Звірового та Котлиного.

Фокус раніше писав про готовність Швейцарії влаштувати зустріч президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна. Україну можуть змусити відмовитися від окупованих Росією територій і від ідеї вступити в НАТО найближчі 20 років.