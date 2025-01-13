Чи вистоїть турецький танк Altay проти конкурентів з НАТО Abrams і Leopard: ЗМІ з'ясували (фото)

Танк Altay надійде на озброєння 2025 року і матиме деякі переваги порівняно з сучасними танками НАТО: M1A2 SEPv3 Abrams, Leopard 2A8, Leclerc XLR, K2, Challenger 2 та Ariete.

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Новому основному бойовому танку Altay відводиться ключова роль у підвищенні бронетанкових можливостей Збройних сил Туреччини та міжнародних партнерів. Про це пише Turkish Century в соцмережі X.

Цей танк, як очікується, надійде на озброєння 2025 року і матиме деякі переваги, якщо порівняти з сучасними танками НАТО: M1A2 SEPv3 Abrams, Leopard 2A8, Leclerc XLR, K2, Challenger 2 та Ariete. Серійне виробництво почалося в травні 2024 року, і турецькі сухопутні війська — основний їхній оператор із запланованою метою виробництва в 1000 танків.

Порівняння Altay з Abrams і Leopard 2A8 та ін.

Турецький танк Altay

Дизельний двигун Altay забезпечує вищу паливну економічність, як порівняти з M1A2 SEPv3 Abrams, і простішим обслуговуванням, ніж газотурбінний двигун американського танка. Abrams споживає більше палива і потребує складнішого обслуговування. На відміну від Leopard 2A8, Altay оснащений системою активного захисту AKKOR (APS), що забезпечує додаткові можливості захисту від протитанкових керованих ракет. Що стосується французького Leclerc XLR, модульна конструкція броні Altay дає змогу вносити зміни та покращувати рівні захисту — звідси гнучкість, недоступна за конфігурації фіксованої броні Leclerc.

Аналітики зазначають, що Altay більш адаптований до різних операційних територій, що може поліпшити його продуктивність у різних умовах. Порівняно з Challenger 2, 120-мм гладкоствольна гармата Altay і вдосконалена система управління вогнем сумісні з широким спектром боєприпасів стандарту НАТО, тоді як нарізна гармата Challenger 2 обмежена певними типами. Порівняно з Ariete, танк Altay має вдосконалену броню і системи активного захисту, які відсутні в старій конструкції Ariete.

Характеристики турецького танка Altay

Турецький танк Altay

Altay — основний бойовий танк четвертого покоління, озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою L/55 виробництва MKE в рамках передачі технологій за угодою з Hyundai Rotem.

Він сумісний з низкою боєприпасів НАТО дальністю близько 3 км, що доповнюється набором допоміжного озброєння, зокрема 12,7-мм дистанційно керованою бойовою станцією (RCWS) і 40-мм гранатометом.

Система управління вогнем, системи командування та управління та електрична система приводу вежі постачаються компанією Aselsan, модульна композитна броня танка виробляється Roketsan з використанням конструкторських розробок південнокорейських фірм для забезпечення високого балістичного захисту.

Силова установка для перших серійних партій включатиме турбодизельний двигун Hyundai Doosan DV27K V12 потужністю 1500 к/с у парі з трансмісією SNT Dynamics EST15K.

Майбутні партії можуть включати двигун BMC Power Batu V12 турецької розробки.

Максимальна швидкість Altay по шосе 65 км/год, швидкість по бездоріжжю 45 км/год; запас ходу — 450 кілометрів.

Танк також оснащений ізольованим відсіком для боєприпасів, системами пожежогасіння і придушення вибухів, а також датчиками для виявлення хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз.

Нагадаємо, що в Туреччині випробували передовий ударний БПЛА ANKA-3.

Також повідомлялося, що в новому рейтингу світових армій Global Firepower росіяни ділять другу сходинку з Китаєм, а ЗСУ опустилися на 20-ту сходинку.