Выстоит ли турецкий танк Altay против конкурентов из НАТО Abrams и Leopard: СМИ выяснили (фото)

Танк Altay поступит на вооружение в 2025 году и будет обладать некоторыми преимуществами в сравнении с современными танками НАТО: M1A2 SEPv3 Abrams, Leopard 2A8, Leclerc XLR, K2, Challenger 2 и Ariete.

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Новому основному боевому танку Altay отводится ключевая роль в повышении бронетанковых возможностей Вооруженных сил Турции и международных партнеров. Об этом пишет Turkish Century в соцсети X.

Этот танк, как ожидается, поступит на вооружение в 2025 году и будет обладать некоторыми преимуществами в сравнении с современными танками НАТО: M1A2 SEPv3 Abrams, Leopard 2A8, Leclerc XLR, K2, Challenger 2 и Ariete. Серийное производство началось в мае 2024 года и турецкие сухопутные войска — основной их оператор с запланированной целью производства в 1000 танков.

Сравнение Altay с Abrams и Leopard 2A8 и др.

Турецкий танк Altay

Дизельный двигатель Altay обеспечивает более высокую топливную экономичность в сравнении с M1A2 SEPv3 Abrams и более простым обслуживанием, чем газотурбинный двигатель американского танка. Abrams потребляет больше топлива и требует более сложного обслуживания. В отличие от Leopard 2A8, Altay оснащен системой активной защиты AKKOR (APS), обеспечивающей дополнительные возможности защиты от противотанковых управляемых ракет. Что касается французского Leclerc XLR, модульная конструкция брони Altay позволяет вносить изменения и улучшать уровни защиты — отсюда гибкость, недоступная при конфигурации фиксированной брони Leclerc.

Аналитики отмечают, что Altay более адаптирован к различным операционным территориям, что может улучшить его производительность в различных условиях. По сравнению с Challenger 2, 120-мм гладкоствольная пушка Altay и усовершенствованная система управления огнем совместимы с широким спектром боеприпасов стандарта НАТО, тогда как нарезная пушка Challenger 2 ограничена определенными типами. По сравнению с Ariete у танк Altay усовершенствованная броня и системы активной защиты, которые отсутствуют в старой конструкции Ariete.

Характеристики турецкого танка Altay

Турецкий танк Altay

Altay — основной боевой танк четвертого поколения, вооруженный 120-мм гладкоствольной пушкой L/55 произведства MKE в рамках передачи технологий по соглашению с Hyundai Rotem.

Он совместим с рядом боеприпасов НАТО дальностью около 3 км, что дополняется набором вспомогательного вооружения, в т.ч. 12,7-мм дистанционно управляемой боевой станцией ​​(RCWS) и 40-мм гранатометом.

Система управления огнем, системы командования и управления и электрическая система привода башни поставляются компанией Aselsan, модульная композитная броня танка производится Roketsan с использованием конструкторских разработок южнокорейских фирм для обеспечения более высокой баллистической защиты.

Силовая установка для первых серийных партий будет включать турбодизельный двигатель Hyundai Doosan DV27K V12 мощностью 1500 л/с в паре с трансмиссией SNT Dynamics EST15K.

Будущие партии могут включать двигатель BMC Power Batu V12 турецкой разработки.

Максимальная скорость Altay по шоссе 65 км/ч, скорость по бездорожью 45 км/ч; запас хода — 450 километров.

Танк также оснащен изолированным отсеком для боеприпасов, системами пожаротушения и подавления взрывов, а также датчиками для обнаружения химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

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