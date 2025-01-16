Українські прикордонники отримали 155-мм колісну самохідну артилерійську установку Dita (відео)

Прикордонники вже освоїли чеську розробку Dita і скоро у складі ЗСУ застосовуватимуть проти окупантів.

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В арсеналі українських прикордонників з'явилася 155-мм колісна самохідна артилерійська установка Dita. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Чеська САУ Dita

Повідомляється, що прикордонники вже освоїли нове озброєння і скоро у складі Сил оборони застосовуватимуть цю самохідну гаубицю проти російських окупантів на передовій.

Раніше Нідерланди замовили в Чехії для України дев'ять артустановок Dita калібру 155-мм, а потім ще шість. Але поки що невідомо, чи були саме ці самохідні артилерійські установки передані воїнам Держприкордонслужби, або ж їх отримали іншим шляхом, наприклад із державного оборонного замовлення.

Наприкінці грудня 2024 року артилеристи 12-ї бригади "Азов" отримали САУ Dita. Про надходження на озброєння цих САУ в Національну гвардію повідомлялося ще в листопаді. Таку артустановку отримала 3-тя бригада оперативного призначення "Спартан" НГУ.

САУ Dita

Характеристики САУ Dita.

САУ Dita — чеська розробка, яку також виробляє в цій країні компанія Excalibur Army на основі концепції колісної чехословацької САУ Dana vz.77.

Нова САУ має високий ступінь автоматизації: командиру не доводиться керувати машиною на вогневій позиції, всі дані вводять у бортовий комп'ютер, і механік-водій перед завданням отримує необхідні параметри та вказівки.

Балістичний обчислювач САУ самостійно розраховує параметри стрільби.

Автоматика установки самостійно наводить гармату, заряджає боєприпас і здійснює постріл.

Скорострільність DITА досить висока — 5-6 пострілів за хвилину.

Боєзапас становить 40 снарядів, а дальність стрільби — до 39 кілометрів.

Висока прохідність дає змогу САУ швидко змінювати позицію після вогневого завдання і бути маневровою під час руху по середній місцевості.

Нагадаємо, що напередодні, 15 січня ЗМІ показали випробування нової німецької САУ RCH 155.

Також повідомлялося, що експерти висловили сумніви щодо САУ RCH 155, які отримала Україна.